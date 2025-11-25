La historia oculta de Pamela David: su hermana apareció a los 34 años y generó impacto

Al tiempo que sobre su búsqueda de respuestas, confió: “Algo me hacía un ruido. Me identificaba mucho con frases que escuchaba, me pasó por ejemplo con una entrevista que dio Ignacio Carlotto, el nieto de Estela, me resonaba mucho lo que él decía. (...) Uno siente que no está del todo bien o completa y te lleva a buscar. Es como una intuición que, cuando uno la tiene, hay que escuchar”.

Asimismo, recordó el preciso momento en el que comenzó a tener sospechas de que Alberto podría ser su padre biológico. "Yo iba caminando con mi hermana, con mi hermana por parte de mi papá que me ha criado, y me lo encuentro a Beto y conversando con él, mi hermana me ve de lejos y me dice ‘¡qué parecidos son!’", recordó.

En tanto, detalló que la muerte de su padre de crianza fue un momento clave en su vida. “Cuando él muere me doy cuenta de que nunca tuve la oportunidad de preguntárselo en vida. Es todo bastante duro porque cuando me entero, mi mamá tenía una enfermedad que había afectado su memoria. Entonces, tampoco podía recurrir a ella”, agregó.

“Lo bueno es que cuando decido ir a hablar con mi papá biológico, con Beto, antes de que le pregunte, nos sentamos a hablar y él me dice: ‘Vos me querés preguntar si yo soy tu papá. Yo soy tu papá’”, sumó entonces aún movilizada.

Fue allí que Pamela David contó que siempre supo que tenía otra hermana al revelar: “Soy muy unida con mi papá y, siendo muy chiquita, sabía de la existencia de Carolina".

"Pero había un pedido expreso de su papá que la crio, de que la reconocía, sabía que no era su hija y que la iba a criar como a una hija más y que no quería que se supiera. Entonces se respetó esa decisión del padre que la crio y de su mamá“, concluyó entonces explicando el motivo de su silencio durante tantos años.

Cuál fue la romántica declaración de Daniel Vila que emocionó profundamente a Pamela David

El miércoles pasado se vivió un momento cargado de sensibilidad en Desayuno Americano (América TV) cuando Pamela David no pudo contener la emoción al ver junto a los televidentes las declaraciones de amor de su marido, Daniel Vila, presidente del Grupo América, durante su entrevista en el ciclo +Caras.

En la charla distendida que mantuvo con Héctor Maugeri, Vila dejó de lado cualquier formalidad empresarial y se entregó completamente a relatar cómo nació su relación con Pamela, una historia que se desarrolló con tiempo y persistencia. El empresario no dudó en abrir su intimidad y recordar el inicio de ese vínculo especial que cambió su vida. Con una sonrisa cómplice, reveló: “Estuve dos años peleando para conquistar a esta mujer”, una frase que transmitió tanto paciencia como convicción.

Durante la entrevista, también explicó su manera de ver el amor desde una mirada energética y emocional. “Yo creo mucho en las energías, las positivas y las negativas”, aseguró, para luego profundizar en su visión personal: “El amor es una energía positiva que tiene una potencia increíble”. Ese concepto espiritual, que lo acompaña desde hace años, es el que según él fortaleció el vínculo con la conductora.

Daniel Vila sobre Pamela David - No pasa un día sin decir que nos amamos - captura Desayuno Americano

La reacción de Pamela desde el estudio de su propio programa fue inevitable al escuchar cómo su esposo describía el primer impacto que tuvo al verla en una imagen publicitaria. “Intuí que adentro de esa mujer tan hermosa, la mujer más hermosa, la morocha argentina, había una persona más linda todavía”, expresó Vila, recordando lo que sintió al intuir que detrás de esa belleza había una esencia aún más valiosa.

Ya más avanzado el reportaje, el empresario profundizó aún más en el presente de su relación y dejó una de las frases más románticas de la noche: “Logramos establecer una relación al tiempo, porque no la conocía, que ha durado hasta hoy y que todos los días, no pasa un día sin que nos digamos, no sé, 50 veces que nos amamos por día”. Un testimonio que dejó claro el lugar central que ocupa Pamela en su vida.

Sin embargo, el inicio no fue tan simple como hoy parece. Vila recordó una anécdota que marcó uno de sus primeros intentos por acercarse. En ese entonces, Pamela trabajaba junto a Alejandro Fantino en Animales Sueltos, también en la señal de América, y él se sentía en una situación delicada por ocupar un rol jerárquico dentro del canal. “Era el cumpleaños y ella estaba trabajando con Alejandro Fantino en Animales Sueltos en el canal, en América, para mí era muy difícil acercarme de alguna manera a un artista del canal, porque yo era su jefe y era violento, difícil”, explicó sobre aquella etapa inicial.

Buscando un gesto, se le ocurrió enviarle un reloj como regalo de cumpleaños, pero el intento no fue bien recibido en un primer momento. “Se me ocurrió mandarle un regalo, un reloj, que casi me lo tira por la cabeza. Pero después me ayudó un poquito a Ale Fantino. Le dijo, esto lo hace siempre Daniel para con los artistas del canal”, recordó entre risas.

Mientras en el estudio Pamela escuchaba cada palabra, la mirada de ambos reflejaba la historia que los une: una relación construida sin apuros, con paciencia, respeto y el mismo enamoramiento que hoy llevan con orgullo frente a la pantalla.