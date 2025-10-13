Se filtró el llamado al 911 que alertó sobre la salud de Diane Keaton

Cuáles son las últimas novedades sobre la muerte de Diane Keaton
El medio estadounidense TMZ aseguró que una fuente en el Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó que fueron a la casa de Diane a las 8:08 de la mañana del sábado y que una ambulancia trasladó a una persona a un hospital local.
“Nuestras fuentes nos informan que Diane fue la persona a la que se llevaron en la ambulancia”, aseguraron desde ese medio.
Hasta el momento, nadie cercano a la actriz confirmó o desmintió esa información. Hasta el momento el círculo cercano a la ganadora del Oscar mantiene el hermetismo.
Según reveló una fuente en diálogo con People, Keaton no estaba bien de salud en el último tiempo: “Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos. Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu”.