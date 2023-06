Internaron otra vez a Antonio, el hijo de Luis Ventura

luis ventura 2.jpg

"Vino otra ola de frente!! Pero acá estamos saliendo con la ayuda de Dios!!", expresó Fabiana en su cuenta de Instagram.

Y agregó pidiendo por la buena vibra de sus seguidores para que le llegue en este momento: "Que siempre nos ilumina y nos guarda!! Y el amor de ustedes y la buena energía que siempre llega!!".

"¿Quién cuida a quién acá en la clínica?", se preguntaba con un tierno emoji Liuzzi al mostrar la imagen de Luis abrazado a su hijo, quien en octubre del año pasado había sido internado por un cuadro de neumonía.

Luis Ventura pateó el tablero: tensión con Telefe por Jey Mammon

La situación de Jey Mammon tras la denuncia de abuso sexual de Lucas Benvenuto sigue generando polémica y tras un tiempo sin aparecer públicamente el conductor podría estar entre sus pares el domingo 9 de julio en la gala de los Premios Martín Fierro.

En este contexto, el presidente de APTRA, Luis Ventura, confirmó que la junta directiva dio el primer paso para que eso pueda suceder: el ex conductor de La Peña de Morfi, Telefe, fue incluido en el "ayuda memoria" que reciben los socios para facilitarles el voto y no cometer errores a la hora de la elección de los ganadores.

En charla con el ciclo Mañanísima, Ciudad Magazine, Luis Ventura dejó en claro su postura con respecto a la presencia de Jey en el clásico evento de la televisión.

"No veo el motivo para que Jey Mammon no esté incluido en el ayudamemoria", aseguró el periodista. Y fundamentó: "Yo no sé si Jey va a estar nominado o no, y si va ir o no a la fiesta, pero él el año pasado trabajó, fue conductor de un programa muy exitoso, para mi gusto además lo hizo muy bien, y hay un dato que está claro y que es clave".

"Acá no es que la justicia no habló o que hay una definición que está en camino. No, acá la justicia ya resolvió y lo hizo antes de que el caso se hiciera mediático. Acá la justicia absolvió a Jey, nos guste o no lo absolvió", añadió Luis.

Y se preguntó: "Si la justicia decidió, quien soy yo o quién es APTRA para tomarse atribuciones de cercenar la presencia de una persona". Y aclaró que "todavía no está definido".

"Para APTRA, lo que decide la justicia es sagrado. Si no, para qué tenemos leyes y para qué se hacen los juicios, ¿No?. Si los socios lo votan, por qué motivo debería dejar de estar nominado. Ahora, si los socios deciden otra cosa, pues también se acatará esa decisión", finalizó Ventura.