Internaron de urgencia a Antonio Gasalla y hay preocupación: "Está muy grave"

Semanas atrás, Carlos, el hermano de Antonio, habló con los medios y dio detalles del presente del cómico. "Tiene una enfermedad que es difícil de explicar en palabras. Me duele mucho y prefiero no hablar. A mí me reconoce, a mí mujer también porque vamos todos los días", contó.

"Sufro por verlo en la situación que está, más que nada después de la vida que tuvo Antonio, pero lo estamos cuidando y está muy bien atendido", agregó.

Hace dos meses, el actor recibió la visita de su gran amigo Carlos Perciavalle, que fue a verlo en compañía de su pareja, Jimmy Castilhos. El periodista Marcelo Polino, con quien el artista siempre tuvo una relación cercana, también fue al centro geriátrico en varias oportunidades para acompañarlo.

Marcelo Polino con Antonio Gasalla

La dura revelación de Marcelo Polino al hablar de la salud de Antonio Gasalla: "Mucha tristeza"

Semanas atrás, Marcelo Polino habló en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece) y dio nuevos detalles de la salud de su amigo y reconocido actor, Antonio Gasalla.

En un móvil desde La Feliz, el periodista admitió: “Yo no quería venir a Mar del Plata sin verlo así que lo fui a ver y la verdad que me quedó una sensación de mucha tristeza”.

“Hace más de un mes y pico que no lo veía y ya no nos conoce. Ni siquiera recuerda que él que era actor, una tristeza que no saben. Pero bueno, me focalizo en que está bien cuidado, qué hay médicos, que está la familia”, confesó.

Además explicó cómo seguirá su tratamiento y aseguró: “No se exactamente el término pero él tiene un botón gástrico que está supervisado por médicos entonces él está haciendo rehabilitación para fortalecer su musculación, poderse incorporar y caminar. Una vez que eso se logre ya va ir a un geriátrico especializado en su patología".