Isabel De Negri sufrió un violento robo y mostró la devastadora foto de los golpes

“Segundo robo del año, pero esta vez no pudieron”, describió en su cuenta de X la ex participante del reality con el emoji de enojo.

Luego, desde su cuenta de Instagram, Isabel de Negri compartió la foto de cómo quedó su ojo golpeado tras el intento de robo que sufrió.

"Estoy bien", llevó tranquilidad la mujer de 65 años a sus seguidores de redes luego de contar del episodio de inseguridad.

Isabel contó que fue la segunda vez que la intentaron asaltar en este año y además compartió la impactante imagen de cómo quedó tras el dramático momento.

El descuido hot de Isabel De Negri en una foto con su hijo que desató una catarata de críticas

La ex Gran Hermano, Isabel de Negri, se mostró junto a su hijo en una publicación en Twitter y provocó una ola de críticas por un detalle picante. Ante el revuelo, la sensual rubia publicó un descargo.

En dicha red social, la ex figura del programa de Telefe compartió tres fotos, donde estaba haciendo poses sexies junto a su hijo, que aparece sentado a un costado. "Domingo con mi hijo", escribió.

A muchos de los seguidores de Isabel De Negri les llamó la atención que se levantó la remera por encima del abdomen para dejar entrever un poco su voluminosa delantera.

"Más turbio que el Riachuelo", "¿Tenés que estar en tetas con tu hijo?", “Imaginate sacarte una foto con tu mamá mientras muestra las tetas...”, “¿Es necesario sacarte una foto con tu hijo mostrando las gomas? Mucho morbo, señora”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la ex GH.

Ante el escándalo, Isabel subió un descargo. "Se asustan por ver un pedacito de la teta que se escapa. Pero no se asustan de lo morboso que puede ser solo ver eso y no la sonrisa que tenemos en una foto real , tan real, que me importo tres hue... si me enderecé bastante para una foto", manifestó.