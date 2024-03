Isabel rompió el reglamento y contó un terrible dato de Sabrina y Alan en Gran Hermano

Isabel apuntó contra Sabrina pero dio detalles de más: “No me acuerdo. Y si dije otra cosa, lo que pude haber dicho es que por culpa de ella (Sabrina) se fue Alan, que a parte, es la verdad”, le decía la mujer a Nicolás.

Y agregaba haciendo gestos de que no podía dar más precisiones: "Por eso voy a placa seguro. Igual lo que más me duele es que, como no puedo hablar...".

"¿Qué vos qué creías? ¿Que era mentira?", le preguntó Isabel a Nicolás. Y luego el joven de Ramos Mejía le daba su punto de vista cuando se cortó ese momento que se veía.

Cabe recordar que Sabrina y Alan vivieron un romance en la casa que trajo mucho revuelo en el exterior ya que la rubia estaba en pareja hace ocho años con Brian Fernández, relación que se terminó luego de lo que pasó en el reality.

isabel gran hermano.jpg

Gran Hermano: captaron a Isabel sin ropa interior y el video se volvió viral

Catalina Gorostidi y Joel Ojeda fueron elegidos por el público para reingresar a la casa de Gran Hermano. En tercer lugar, Isabel De Negri se metió también nuevamente en el juego.

La sommelier y profesora de taekwondo, de 65 años, prometió ir a divertirse y disfrutar a fondo de su segunda oportunidad en el reality: "Se resolvieron temas familiares, así que ahora puedo ser la verdadera yo, divertida. Y no voy a ir a cocinar, voy a ir a pelear".

En las últimas horas, Isabel fue tendencia en las redes sociales tras la viralización de un video, que la tiene como protagonista. Se trata de un fragmento de la transmisión en vivo de la casa, donde se ve a la "abuelita milf", como le dicen los fans del programa, sin ropa interior, cambiándose en la habitación.

En Twitter, ese fragmento no tardó en replicarse en todos lados. "Lo vi en directo. ¡Que desagradable!", "¡Desver!", "¿Y el que maneja las cámaras? jajaja ¡La volvió a enfocar!", fueron algunos de los comentarios de los seguidores de GH.