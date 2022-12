Ivana Icardi aclaró cómo está su relación con Mauro Icardi y por qué no vuelve a vivir en la Argentina

ivana icardi mauro icardi.jpg

Consultada sobre si tenía relación con él, Ivana fue sincera: “No, no tenemos relación (con Mauro). De todas maneras y para que dejen de decírmelo, siempre va a tener las puertas abiertas como cualquiera de mi familia que necesite apoyo, independientemente de los problemas que podamos tener y yo me he encargado de que lo tenga claro... así que para los que me dicen que lo ayude, no necesita ayuda, y sí me la pide aquí estaré”.

Y además, cuando le preguntaron si no volvería a vivir en Argentina, la hermana de Mauro explicó: "La verdad es que no me imagino viviendo allá porque he vivido casi 20 años de mis 27 en Europa y tengo mi vida, mi familia, amigas acá y ahora que soy mamá ni siquiera me lo planteo el irme tan lejos... Igual la vida siempre puede sorprender, pero no está en mis planes".

Ivana Icardi quebró en llanto al hablar de su separación

Se supo que Ivana Icardi se separó de su pareja, Hugo Sierra, quien también es padre de su hija Giorgia. La hermana de Mauro Icardi grabó un extenso video en el que dio detalles de su separación y rompió en llanto. “La relación empezó a hacer agua al final, cuando ya habíamos sido padres”, comienza explicando la ex Gran Hermano.

“Antes habíamos tenido problemas, pero estábamos súper felices esperando a nuestra niña. Empezaron los problemas cuando nació Giorgia”, agregó a su relato.

En medio lágrimas y angustia, Icardi comentó sobre el momento en que “todo comenzó a derrumbarse” y expresó que “se remontaba a agosto”.

“Me sentía feliz porque me convertí en madre, pero esa sensación de estar triste y decir ‘qué pasó'. Debería haber hecho terapia para evitar algunas cosas”, explicó.