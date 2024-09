Ivonne Guzmán reveló qué la llevó a bajarse de la vuelta de Bandana

Ivonne Guzmán explicó que quiere volver a ser parte de Bandana: "A mí cuando me dijeron: '¿querés volver a Bananda?', se me hizo un nudo en el estómago, mi cuerpo rotundamente me dijo que no. Y no lo dudé ni por un momento".

La artista reveló que su decisión fue una cuestión instintiva. "Nuestro instinto es ancestral. Tu instinto sabe más que vos. Entonces, confiá", remarcó.

Días atrás, al ser consultada por el show que quieren preparar en Olga para recordar a Bandana, Lissa Vera dejó en evidencia que las cosas no están nada bien porque no le pusieron al tanto. "No, no voy a estar, y prefiero no hablar", advirtió. Todo indica que el homenaje está lejos de concretarse.

Tras el éxito del Cris Morena Day en el teatro Gran Rex, en el streaming Olga se realizó un homenaje a los grupos musicales Bandana y Mambrú, que sin duda marcaron una época a principios de 2000.

En ese sentido, Virginia da Cunha de Bandana recordó el romance que tuvo durante años con Milton Amadeo del grupo Mambrú, el cual debió ser a escondidas especialmente para que sus jóvenes fans no pierdan la ilusión de poder conquistarlo.

Desde el programa Soñé que volaba, Lourdes Fernández y Virginia da Cunha por parte de Bandana y Germán Tripel, Milton Amadeo, Emanuel Ntaka y Paolo Silberberg del lado de Mambrú asistieron al estudio y recordaron esas épocas.

Virginia contó cómo fue llevar adelante el noviazgo con su colega Milton a escondidas en medio del pico de fama y reveló que esa situación de tener que esconderse todo el tiempo fue "una mier...".

“Estuvimos casi tres años de novios y tuvimos los primeros dos años un romance escondido”, comentó la cantante.

Y explicó cómo debían cuidarse que no los vean juntos: “No podíamos salir a tomar un café, a tomar un helado, no podíamos ni salir de donde vivíamos y en el auto tenía que salir abajo, era todo un operativo SWAT”, agregó.

“No podíamos romper la regla: las chicas no podían perder la ilusión de poder estar con él, digamos, es una parte del negocio”, sentenció Virginia da Cunha sobre la razón por la que debían mantener la relación en secreto.