Lissa Vera expuso una interna feroz con Bandana por un show

En medio de los preparativos para este nuevo espectáculo, el influencer Sebastián Manzoni, conocido como La Tía Sebi, le consultó a Lissa Vera por su participación y la cantante sorprendió con su respuesta.

"Te hago una pregunta, no vas a estar en el bandana day de Olga?", le consultó del muchacho y la respuesta fue un rotundo no. "¿Por? ¿Pasó algo?", retrucó. "Prefiero no hablar", le dijo la artista.

Desde hace tiempo que los fans esperan ver a Ivonne Guzmán, Lissa Vera, Virginia da Cunha, Lourdes Fernández y Valeria Gastaldi nuevamente en un escenario, pero todo parece indicar que ese deseo va a tener que esperar.

Los looks de los famosos en el estreno del espectáculo de Gime Accardi que dirige Nico Vázquez

Anoche se realizó la función de prensa de En otras palabras, el espectáculo protagonizado por Gime Accardi y Andrés Gil. Los famosos se dieron cita en el Metropolitan para disfrutar de la obra.

Gustavo Yankelevich con Rosella Della Giovampaola, Benja Rojas, Candela Vetrano, Julieta Nair Calvo, Donato De Santis, Cande Molfese, Gastón Soffritti, Pablo Codevila, Sofía Zámolo, Benja Amadeo, Flor Vigna, Migue Granados, Roberto Moldavsky, Sergio y Mica Lapegüe, Nati Jota, Grego Rosello, Emily y Belu Lucius, entre otras figuras, asistieron al estreno.

En otras palabras cuenta la historia de amor de Juana (Gimena Accardi) y Abel (Andrés Gil), quienes después de muchos años de plenitud se enfrentan al mayor desafío de sus vidas. Una conmovedora y sensible historia que trasciende el tiempo y la memoria, en la que sus protagonistas deberán afrontar un diagnóstico prematuro de Alzheimer atravesados por su amor incondicional.

El espectáculo cuenta con la producción y dirección de Nicolás Vázquez, que es parte de uno de los éxitos de la cartelera porteña, Tootsie. El actor estuvo apoyando a su pareja, Gimena Accardi, y al co-estelar, Andrés Gil.

