Peter Lanzani confesó el motivo por el que se negó a cantar en el Cris Morena Day

Así las cosas, un importante reproche que recibió el actor, fue su decisión de no cantar en el evento mas allá de haber demostrado un gran talento con su voz a lo largo de su era Teen Angel.

“Mira yo no puedo cantar ni el arrorró, voy me siento un rato y nos divertimos pero no me expongas a eso”, contó en el programa de Migue Granados en referencia a la charla que tuvo al ser convocado.

Sin embargo, reconoció su costado como cantante y confesó: “No es que no quería cantar, puedo cantar, pero me tengo que preparar para hacerlo y la verdad que estaba en otra. Todos cantaron en vivo, me quise salvar salvar de los memes pero no me salvo nunca “.

El motivo por el que Florencia Bertotti fue la gran ausente al Cris Morena Day: "Todo como el..."

El Cris Morena Day en el teatro Gran Rex organizado por el streaming Olga volvió a reunir a actores que hoy son figuras y dieron por aquel entonces sus primeros pasos artísticos con Cris Morena.

Lali Espósito, la China Suárez, Peter Lanzani, Felipe Colombo y Tacho Riera, entre otros actores que trabajaron con la productora en los elencos de Rebelde Way, Chiquititas y Casi Ángeles, dijeron presentes en el evento que tuvo un marco espectacular a sala llena.

Lo cierto es que la gran ausente fue Florencia Bertotti, quien fue la protagonista del éxito Floricienta en 2004, tira que duró dos temporadas y que tuvo también como protagonista central a Juan Gil Navarro en el personaje de Federico Fritzenwalden.

En Bondi Live, Ángel de Brito contó la razón por la que Bertotti no estuvo presente en el evento y fue contundente: "Ahí quedó todo como el cu.., Con Bertotti, aunque careten, y con Gil (Juan Gil Navarro)".

"Bertotti es rara, no es fácil", precisó el conductor. Y recordó el litigio judicial que mantuvieron Cris Morena y Florencia Bertotti: "Por Niní tuvieron juicio, tuvieron quilombo, le chorearon toda la idea (a Cris)".

Y detalló por qué la productora autorizó a que Florencia Bertotti cante los temas de la tira en su espectáculo musical: "Yo le pregunté a Cris y le habilitó a que cante las canciones porque encima cobra fortuna, cómo no la va a dejar".