Se supo cuál fue el doloroso trasfondo de la renuncia de Mavinga a Gran Hermano: "Le tocaron..."

En la misma línea, Eliana Guercio sumó su mirada sobre el conflicto: "Eso es tocarle una fibra muy profunda", señaló, en referencia a cómo ciertos comentarios o actitudes habrían impactado directamente en la historia personal de la participante.

Quien también tomó la palabra fue Brigitte, amiga íntima de Mavinga, que salió a respaldarla en medio de la polémica: "Ella no contó su historia para que le tuvieran lástima. Quería encariñarse con cada uno, pero el juego está sacando su manera de defenderse".

Además, describió el clima dentro de la casa como cada vez más hostil: "Es como si tuvieras a un herido y le metieras el dedo en la llaga constantemente. Se están metiendo con cosas personales y no lo pudo sostener".

Finalmente, antes de abandonar el reality, Mavinga dejó un mensaje que reflejó el desgaste que venía acumulando: “Hice todo el esfuerzo que pude para poder seguir. Estoy feliz de haber sido parte, pero no puedo”.

Su salida, acordada previamente con la producción y sin previo aviso a sus compañeros, marcó el cierre de una experiencia que terminó atravesada por el peso emocional de situaciones que, según trascendió, fueron más difíciles de sobrellevar de lo que se veía en pantalla.

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Cómo fue la reacción de Andrea del Boca tras la salida de Mavinga de Gran Hermano

A 31 días del inicio de la competencia, la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una de sus noches más emotivas con la sorpresiva salida de Jenny Mavinga, quien decidió abandonar el reality atravesada por un profundo cuadro de angustia.



La participante, visiblemente afectada, recibió contención tanto del equipo psicológico del programa como de sus compañeros más cercanos. Sin embargo, no logró recomponerse y fue clara al explicar que necesitaba reencontrarse con su familia, especialmente con su marido y sus hijas.



En ese contexto, uno de los momentos más impactantes lo protagonizó Andrea del Boca, quien no pudo contener el llanto al ver a Mavinga quebrarse. La actriz la abrazó con fuerza, intentó consolarla y le habló al oído en varias oportunidades, completamente movilizada por la situación. Entre lágrimas, se mostró angustiada por la decisión de su compañera y la acompañó hasta último momento, en una escena que conmovió tanto dentro como fuera de la casa.



Mavinga había explicado previamente que el próximo 29 de abril una de sus hijas cumplirá 15 años, lo que intensificó aún más su tristeza. Además, remarcó que el clima emocional del reality la desbordó: las discusiones, el encierro y la intensidad del juego terminaron afectando su estabilidad.



“Yo hago todo por mis hijas, mi respiración tiene nombre y apellido, y no puedo estar acá pensando en que me extrañan. Eso me parte al medio y es una carga grande”, reconoció, completamente quebrada.

Sus compañeros también intentaron hacerla cambiar de opinión. La Maciel se largó a llorar junto a ella y le pidió que no dejara pasar una oportunidad única, mientras que Manuel Ibero le expresó: “no hay nada más honorable que extrañar a la familia”. Yipio, por su parte, no se despegó de ella y la abrazó constantemente en sus últimos minutos dentro de la casa.

A pesar de todo, Jenny se mantuvo firme en su decisión y aseguró que aprovechará la experiencia “de otra manera”, ya fuera del reality. Antes de cruzar la puerta giratoria, dejó una última reflexión que reflejó su estado emocional: “su cabeza y sus emociones no son lo mismo”.

Desde la producción, Gran Hermano le dedicó un mensaje de despedida cargado de afecto, deseándole que afuera “recupere esa sonrisa tan linda”.

La salida de Mavinga no solo marcó un quiebre en el juego, sino que dejó una de las postales más sensibles de la temporada: el llanto desconsolado de Andrea del Boca, reflejo del fuerte vínculo que se había generado dentro de la casa.