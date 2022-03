Jésica Cirio sobre la muerte de Gerardo Rozín: "Nunca creí que fuera a pasar..."

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesica Cirio (@jesicacirio)

Al tiempo que destacó todo lo que el rosarino le enseñó en materia televisiva: "Me consuela saber que te fuiste en paz y que no me quedan más que palabras de agradecimiento hacia vos por todas esas charlas y consejos que voy a guardar para siempre en mi memoria… una persona que me abrió las puertas a un programa mágico y maravilloso, un grande de la televisión, el que más hizo por la música y se fue demasiado rápido".

Además agregó "Me enseñaste que se puede hacer programas con el corazón! Tan talentoso, profesional y con un sentido común como pocos, marcaste un antes y un después en la televisión y ya nada va a ser lo mismo sin vos… Gracias por confiar en mi, gracias por enseñarme tanto!".

Y finalmente Jésica Cirio se despidió de su amigo Gerardo Rozín con palabras repletas de amor: "Siempre fuiste simplemente vos: un rosarino fanático de la televisión, que amaba su trabajo, su familia, Fontanarrosa y a su amado rosario central Por siempre en mi corazón te voy a extrañar mucho, cada día. Y lo difícil que va a ser que se prendan las cámaras y vos no estés al lado mío, no lo puedo explicar. Hasta siempre Gerar".

La muerte de Gerardo Rozín: Zaira Nara, su primera compañera en Morfi, se despidió del conductor

Desde Instagram, Zaira Nara compartió un profundo posteo para despedir a Gerardo Rozín: "Desde la primera reunión que tuvimos, en la que me dijiste; armé este programa para vos, en 15 días me bajo. (Y yo tan desconfiada te dije; mira si te vas a bajar de un éxito en Telefe). Y así fue , a los 15 días después de prepararme y darme las herramientas necesarias, te bajaste y me dejaste al mando del programa", comenzó la modelo y conductora.

"Y ahora, hace unos días … tuvimos una reunión tan linda, la cual te agradezco tanto, en la que hablamos de un proyecto que hubiera sido tan importante para ambos, en el que una vez más me tenías en cuenta para pisar fuerte, cuando yo creía que me quedaba enorme", siguió con mucho dolor.

zaira nara 3.jpg El posteo con el que Zaira Nara despidió a Gerardo Rozín.

"Confiabas más vos en mi, que yo misma. En esta última reunión tampoco te creí, me dijiste me estoy muriendo … y yo como siempre desconfiada y un poco tratando de seguir con nuestro humor, no te creí. Ni te quise creer. Y no me estabas mintiendo", expresó. Y recordó: "Una vez más, me estabas preparando para lo que se venía, te preocupabas de no preocuparme con las noticias de tu salud. Pero esta vez, quisiste verme y eso te lo voy a agradecer siempre".

"Para mi la tele jamás será lo mismo sin vos. Fuiste y serás la primera persona que supo reconocerme, impulsarme y acompañarme. Gracias por pensar aquella vez en mi. Y gracias por confiar y decirme siempre la verdad, lamentablemente tan dura esta última vez", cerró conmovida Zaira Nara.