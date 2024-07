Jimena Barón habló por primera vez de la efímera convivencia con Daniel Osvaldo en la pandemia: "Ya era la Cobra"

"Recuperé todo, mi ropa, mis productos. No fui a buscar mis cosas, tenía a mi hijo en un departamento así (hace la seña de pequeño) y se me complicó. El departamento divino pero muy pequeño", continuó.

"Era una casa de cuatro pisos en Banfield, comimos asado y en algún momento sí dije: 'Momo que no tiene un pu.. recuerdo de nosotros buena onda'. La buena onda duró 15 minutos y nos retiramos con todas mis cosas", reconoció Jimena sobre lo poco que duró la cordialidad entre los dos.

Y dejó en claro que eso no fue una reconciliación: "Revival tuve en la primera separación. Después no, tenía el auto en la puerta, yo ya era La Cobra. No me separé, me dejó, me enteré por la tele".

"Yo no podía hacer nada mi viejo había muerto ahogado hace cuatro meses, no podía con mi vida. Estaba flaca, horrible, toda nerviosa, muy angustiada", recordó con mucha entereza.

Y amplió sobre la tensa convivencia con su ex y padre de su hijo Momo: "Vivía en Nordelta, isla, típico de jugador, y cuando te quejas, viste: 'mirá la casa que tenemos en Nordelta...' Y vos decís: 'yo no quiero una casa en Nordelta, quiero que me venga a ver mi vieja que no tiene auto'".

"En el medio de todo prendo la tele y este señor se estaba tatuando un nombre en su cuerpo. El día anterior se había ido enojado. Ya no iba más", acotó Jimena Barón.

"Antes de la pandemia ya empecé con ataques de pánico, muchas mierdas, no podía laburar, unos episodios de mier.. Vino mi psicóloga a mi casa, la amo. Me la metieron en casa y ahí empezó un laburazo", finalizó sobre aquel duro momento emocional que atravesó.

Escándalo con Daniel Osvaldo durante el partido de la Selección: fuerte discusión e intempestiva reacción

La Selección Argentina logró un triunfo contundente ante Perú en el Hard Rock Stadium de Miami. Mientras se desarrollaba en partido, en la tribuna se desataba un escándalo.

El ex futbolista Daniel Osvaldo tuvo una fuerte discusión con un hincha peruano. Según contó un testigo en Twitter, la pelea de desató por el asiento en el estadio.

Al parecer, el ex de Gianinna Maradona se sentó en una ubicación que no era la que le correspondía. El hombre que sí tenía el ticket de ese lugar llegó y tuvieron una fuerte entredicho.

Después de mantener una tensa discusión con el hincha peruano, Osvaldo entendió que no era su lugar. "Highlight de la noche: sube un argentino en el segundo tiempo a mi sector, el más barato del estadio. Se sienta en un asiento que no le corresponde. Aparece el peruano que tiene esa ubicación, lo saca, discuten. El argentino se levanta y se va. Es Dani Osvaldo", relató el usuario @fedetiberti.