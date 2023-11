Jimena Barón hizo una inesperada confesión sobre la posibilidad de ser mamá otra vez

En medio de toda la mudanza, proceso que también comparte por sus redes, decidió interactuar con sus seguidores y habilitó la cajita de preguntas.

Fue allí, que un usuario le preguntó por la posibilidad de ser mamá otra vez. "¿Vas a tener otro hijo?", escribieron. Con una foto de ella emocionada, no descartó la idea y respondió: "Creo que todos creemos que si. ¿no?".

Jimena Barón

Jimena Barón cumplió un sueño y compartió una conmovedora reflexión: "No sé si están listos"

En el mes de septiembre Jimena Barón anunció a través de sus redes sociales que había cumplido el sueño de comprar su propia su casa. Sin embargo recién este miércoles le entregaron las llaves de la propiedad, y no dudo en compartir su gran emoción con sus seguidores.

"Me preguntan a veces que me falta, y la verdad es no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño. Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa, y quién sabe qué más. Para mí que todo", fueron sus palabras en aquel momento.

Jimena Barón compró su propia casa

Esta tarde, un mes después, sorprendió con una serie de historias donde expresó: "No se si están listos para esto pero...SEÑORA PROPIETARIA". De esta forma, adjunto una foto sosteniendo las llaves de la casa y acto seguido escribió unas emotivas palabras.

"Esta niña trabajadora esta increíblemente feliz y orgullosa", afirmó junto a una imagen suya de pequeña. Además, como no podía faltar, también publicó un video junto a su hijo Momo donde ambos charlaban muy contentos acerca de sus próximos planes en la nueva casa.