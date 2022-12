Jimena Barón y Juliana de Gran Hermano 2022, ¡protagonistas de la guerra menos pensada!

“Si alguna vez necesito confesar un secreto no se lo voy a contar a Juliana”, decía el picante pero inofensivo mensaje de Jimena Barón, que al oírlo la hermanita no dudó en responderle envalentonada.

Tuit de Jimena Barón contra Juliana en El Debate GH 2022 - captura.jpg Anoche en El Debate de Gran Hermano 2022, Juliana se enteró del picante tuit de Jimena Barón sobre su boca floja y apeló a un golpe bajo para responderle.

“Dejame decirte algo Jime... si alguna vez necesito un consejo de amor, no te lo voy a pedir a vos”, disparó Juliana Díaz mirando a cámara, visiblemente molesta pero sin perder su sonrisa en sus 15 minutos de fama logrados hasta ahora.

Embed

Es así que este sábado por la mañana, la actriz y cantante con probada trayectoria se enteró del golpe bajo de la ex Gran Hermano 2022 a través de la red social del pajarito y no dudó en responder con altura, pero no por eso menos filosa.

"Juliana es lo primero coherente que decís, tal vez si usabas esta neurona para entender las reglas de GH no te expulsaban de la casa", reflexionó Jimena Barón aunque sin arrobarla para no darle entidad.

TW Jimena Barón responde a Juliana de GH 2022.jpeg

Gran Hermano 2022: Juliana rompió el silencio luego de su abrupta expulsión y se mostró indignada

El último martes de diciembre de este año, Juliana participó de El Debate de Gran Hermano 2022 (Telefe), luego de ser expulsada de la casa más famosa del país por romper en reiteradas oportunidades el reglamento, y manifestó su indignación por la decisión de sacarla del juego.

“Yo creo que hubiese sido correcto una previa sanción de la cual nunca me enteré, que lo dijo Gran Hermano anoche. No me la informaron, me hubiese parecido lo más justo una sanción y no la expulsión directa", comenzó.

JULIANA EXPUSADA ROMPIÓ EL SILENCIO.jpg Juliana Díaz, la participante expulsada de Gran Hermano 2022 por incumplir con el reglamento del reality de Telefe.

"Me pareció muy fuerte la forma en la que me sacaron de la casa, ni siquiera me dejaron agarrar las cosas. Me pareció poco cuidado. Me parte el alma ver cómo quedó Maxi afectado, ojalá que no se vaya. Me siento responsable”, sumó.

“Yo ya gané, entré a la casa más famosa del país, jugué, me divertí, me enamoré y pude volver a entrar. Soy una agradecida de haber tenido una oportunidad, me fui muy angustiada”, aseguró.

Sobre su transgresión a las reglas, aseguró que "no fue adrede, pensé que eran comentarios irrelevantes”, explicó, y se sinceró "no pensé que iba a ser motivo de expulsión. Pero ahora que veo todo de afuera, todos esos comentarios no los tendría que haber hecho”.