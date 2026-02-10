Jimena Monteverde contó qué habló con Mirtha Legrand tras su polémica salida del programa: "Triste"

El sábado por la noche Mirtha Legrand se despidió de Jimena Monteverde en La Noche de Mirtha en un clima atravesado por la nostalgia y la tristeza y también con un reclamo que dejó en evidencia cuánto le dolió perder la presencia de la cocinera.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La cocinera Jimena Monteverde habló en A la Tarde a su sopresiva ida del programa de Mirtha Legrand y explicó qué fue lo que pasó.
El sábado por la noche Mirtha Legrand se despidió de Jimena Monteverde en La Noche de Mirtha en un clima atravesado por la nostalgia y la tristeza y también con un reclamo que dejó en evidencia cuánto le dolió perder la presencia de la cocinera.
“Jimena no está porque tiene su programa. La vamos a aplaudir, le mando un beso, la voy a extrañar, voy a llorar. La voy a extrañar mucho, mucho. Me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con esto también”, dejó en claro la conductora.
Después del revuelo que generó su polémica salida del programa de Chiquita, Jimena Monteverde rompió el silencio en una nota con A la Tarde (América Tv) y se sinceró sobre los motivos de su salida de la clásica mesa de la diva.
"Ese fin de semana no pude grabar porque se me contraponen las grabaciones con el vivo y estamos defendiendo el vivo. Esperemos que se arregle, querría que sí", dejó en claro la cocinera sobre su intención de poder seguir grabando el programa de Mirtha Legrand y a su vez hacer el suyo en vivo, La cocina rebelde por El Trece.
Y reconoció ante esta situación: "La verdad que estoy triste porque amo a Mirtha, estuve hablando con ella y ojalá que se pueda arreglar". Jimena Monteverde aclaró que habló con la conductora y que es una decisión que manejan desde el canal, la cual se enteró de que no podía grabar con Mirtha el último programa recién días antes del día pactado.
"Lo manejan ellos (los directivos) y yo me enteré uno o dos días antes en realidad. Yo ya tenía todo organizado para la grabación, es más, todas las chicas fueron a cocinar y a armar todo como si no pasara nada", explicó la chef.
Y cerró sobre los horarios que dificultan por el momento que esté en ambos ciclos: "Justo se superpone en el exacto horario. Fue todo medio sobre el momento y ya nosotros acá teníamos planeado para grabar. Es mi programa, estamos en vivo y gracias a Dios y a la gente que nos ve nos está yendo bien. Es una cosa que escapa de mí, yo laburo las 24 horas".
Se conocieron los detalles de la interna entre Mirtha Legrand y El Trece tras la salida de Jimena Monteverde, en una jugada televisiva que está pensada directamente como una fuerte apuesta del canal del solcito para competir directamente contra Verónica Lozano en Telefe por la batalla por el rating.
El trasfondo parece estar en los tiempos de grabación ya que La Noche de Mirtha se realiza los viernes por la tarde, horario en que la cocinera conduce en ese mismo horario La cocina rebelde, lo que hace imposible que pueda cumplir con ambos compromisos.
Paula Varela remarcó en Intrusos (América Tv) de la incomodidad que causó esta situación en la conductora."Mirtha Legrand cree que el canal no la cuidó", afirmó la periodista, y aseguran que la diva habría manifestado su enojo con las autoridades de El Trece, reclamando para que Jimena Monteverde continúe en su ciclo.