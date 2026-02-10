Jimena Monteverde contó qué habló con Mirtha Legrand tras su polémica salida del programa: "Triste"

Y reconoció ante esta situación: "La verdad que estoy triste porque amo a Mirtha, estuve hablando con ella y ojalá que se pueda arreglar". Jimena Monteverde aclaró que habló con la conductora y que es una decisión que manejan desde el canal, la cual se enteró de que no podía grabar con Mirtha el último programa recién días antes del día pactado.

"Lo manejan ellos (los directivos) y yo me enteré uno o dos días antes en realidad. Yo ya tenía todo organizado para la grabación, es más, todas las chicas fueron a cocinar y a armar todo como si no pasara nada", explicó la chef.

Y cerró sobre los horarios que dificultan por el momento que esté en ambos ciclos: "Justo se superpone en el exacto horario. Fue todo medio sobre el momento y ya nosotros acá teníamos planeado para grabar. Es mi programa, estamos en vivo y gracias a Dios y a la gente que nos ve nos está yendo bien. Es una cosa que escapa de mí, yo laburo las 24 horas".

La interna entre Mirtha Legrand y El Trece por la salida de Jimena Monteverde

Se conocieron los detalles de la interna entre Mirtha Legrand y El Trece tras la salida de Jimena Monteverde, en una jugada televisiva que está pensada directamente como una fuerte apuesta del canal del solcito para competir directamente contra Verónica Lozano en Telefe por la batalla por el rating.

El trasfondo parece estar en los tiempos de grabación ya que La Noche de Mirtha se realiza los viernes por la tarde, horario en que la cocinera conduce en ese mismo horario La cocina rebelde, lo que hace imposible que pueda cumplir con ambos compromisos.

Paula Varela remarcó en Intrusos (América Tv) de la incomodidad que causó esta situación en la conductora."Mirtha Legrand cree que el canal no la cuidó", afirmó la periodista, y aseguran que la diva habría manifestado su enojo con las autoridades de El Trece, reclamando para que Jimena Monteverde continúe en su ciclo.