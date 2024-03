Joel enfrentó a Emma y le hizo un fuerte pase de factura en Gran Hermano: "Infumable"

"Vos decía cuándo tenía que dormir alguien y cuándo no", le recordó Joel. "Era para poder ganar la prueba semanal, sino nos cagá... de hambre", le contestó Emma.

El azafato siguió: "Ahora estás 50 niveles más abajo porque estás en placa, pero hace unos días estuviste infumable, insoportable".

Emma está cada vez más cerca de Furia y, para Joel, ella lo cambió. "Ahora te hacés el bueno, pero estuviste subido arriba de un caballo una semana, pensando que no te iba a votar nadie", concluyó.

Gran Hermano: Emma no se pudo contener y estalló a los insultos contra Virginia

Gran Hermano: Emma defenestró a Cata frente a Furia y fogoneó la interna entre ellas

El vínculo de Catalina Gorostidi y Furia se vio duramente afectado tras el ingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano. La médica pediatra, que tenía un viejo resquemor con el ex jugador de la edición anterior del reality, no podía entender la cercanía de su amiga tenía con él.

"Pensé que eras mi amiga", fueron las palabras de Cata a Juliana Scaglione, que le contestó: "Yo soy tu amiga, por más que Alfa me diga cualquier cosa".

Este jueves, Furia le confesó a Emma que notaba algo extraña a Cata. "No me saludó. Siempre se levanta y me saluda", le comentó la estratega a su compañero.

El jugador aprovechó para defenestrar a Cata. "Vos para ellos sos Furia... te tienen un cagazo... hasta Cata", exclamó y aseguró que la médica cambió su juego porque siente que tiene respaldo del público: "¡A mí tampoco me saludó! ¡Se cree fuerte! Si vos te crees fuerte, te ponés orgullosa y te lo guardas para vos, no te ponés así".