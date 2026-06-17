Jorge Messi, el hombre detrás del campeón: la difícil historia del padre que acompañó a Leo en cada paso

El momento más trascendental llegó a comienzos de los años 2000. Ante las dificultades para afrontar el tratamiento hormonal que necesitaba Leo, Jorge tomó la decisión de apostar por el futuro de su hijo y acompañó el traslado familiar a España luego de que Barcelona se interesara por el joven talento rosarino. Aquel cambio de vida resultó determinante para la carrera del futbolista.

Leo Messi y sus padres

Con el paso de los años, Jorge también asumió un rol central como representante de Lionel, negociando contratos y manejando buena parte de los aspectos comerciales de una carrera que alcanzó dimensiones históricas. Su nombre se convirtió en una referencia constante cada vez que surgían novedades sobre el futuro deportivo del astro argentino.

Reservado y de bajo perfil, Jorge Messi siempre prefirió mantenerse detrás de escena. Sin embargo, su influencia en la vida de Lionel fue decisiva. Hoy, mientras atraviesa un delicado momento personal vinculado a su salud, vuelve a quedar en evidencia el lugar fundamental que ocupa dentro de una de las familias más famosas del deporte mundial.

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Qué le pasa a Jorge, el papá de Lionel Messi

Lo que parecía ser una noche destinada exclusivamente a los festejos por una nueva actuación consagratoria de la Selección Argentina terminó dejando una imagen cargada de sensibilidad. Lionel Messi volvió a ser determinante en el estreno del equipo nacional en el Mundial 2026 al anotar tres tantos en la victoria frente a Argelia, pero una vez concluido el encuentro reveló que atravesó el partido con una fuerte carga emocional.

Claramente, el capitán argentino, de 38 años fue una de las figuras más destacadas de la jornada y lideró al conjunto nacional en un nuevo triunfo que alimentó la ilusión de los hinchas. Sin embargo, más allá de su brillante desempeño dentro del campo de juego, hubo un momento que llamó especialmente la atención: la emoción que mostró al celebrar su primer gol.

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Con el correr de las horas, el propio Messi explicó que esa reacción no estuvo relacionada únicamente con lo deportivo. El rosarino reconoció que había vivido días complejos en el plano personal y que esa situación terminó aflorando en pleno festejo, cuando no pudo contener las lágrimas.

Posteriormente, el periodista Eduardo Feinmann aportó más información sobre el contexto que estaría atravesando el futbolista. Durante su programa en Radio Mitre, señaló que la preocupación de la familia estaría vinculada al estado de salud de Jorge Messi, padre del astro argentino, quien se encontraría cursando un delicado cuadro médico.

De esta manera, una jornada que había comenzado con la alegría propia de un debut exitoso y una actuación memorable del máximo referente de la Selección sumó un componente inesperado. Entre la felicidad por el resultado y la inquietud por la situación familiar, el nombre de Lionel Messi volvió a generar una profunda conmoción entre los argentinos, que rápidamente expresaron su apoyo y acompañamiento al campeón del mundo.