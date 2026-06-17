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Las palabras de Antonela Roccuzzo para Messi por el momento más delicado de su vida

Antonela Roccuzzo acompañó a Messi tras su emotivo llanto en el debut mundialista. Enterate qué le dijo.

17 jun 2026, 08:00
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Las palabras de Antonela Roccuzzo para Messi por el momento más delicado de su vida

Las palabras de Antonela Roccuzzo para Messi por el momento más delicado de su vida

Las palabras de Antonela Roccuzzo para Messi por el momento más delicado de su vida

Las palabras de Antonela Roccuzzo para Messi por el momento más delicado de su vida

Hace tiempo que Lionel Messi parece haber conquistado todos los desafíos posibles dentro de una cancha. Sin embargo, durante el debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026, el capitán protagonizó una escena que conmovió a millones: tras marcar el primer gol del encuentro, no pudo contener las lágrimas.

Con el triunfo ya consumado y la tranquilidad del 3 a 0, Messi explicó que su emoción estuvo relacionada con una situación personal que viene atravesando en los últimos días.

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El curioso posteo de Haaland tras el hat trick de Lionel Messi. (Foto: A24.com)

“Lloré por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Les agradezco a mis compañeros porque estuvieron como siempre al lado mío, apoyándome y dándome mucha fuerza”, expresó el rosarino en conferencia de prensa, sin revelar mayores detalles sobre el motivo de su angustia.

Messi

Uno de los periodistas le consultó entonces por el acompañamiento de su familia durante este momento especial. “Tengo ganas de llegar al hotel y hablar con mi familia”, respondió el capitán, dejando en claro la importancia de sus seres queridos en este presente tan sensible.

Qué le dijo Antonela Roccuzzo a Messi tras el debut

Horas más tarde, Antonela Roccuzzo le dedicó un mensaje cargado de amor y respaldo a través de sus redes sociales. “Vamos Argentina. Con vos siempre, Leo Messi. ¡Sos increíble!”, escribió junto a varias imágenes familiares tomadas durante la jornada mundialista.

La presencia de Antonela en el estadio de Kansas también generó repercusión. La empresaria llegó acompañada por sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y rápidamente se convirtió en una de las figuras más observadas de la previa. Su ingreso estuvo acompañado por un importante operativo de seguridad, algo que quedó registrado en distintos videos compartidos por los hinchas en las redes.

Fiel a su perfil bajo, Antonela se mostró sonriente y relajada durante toda la jornada. Una vez más, eligió estar cerca de Messi en uno de los momentos más importantes de su carrera, acompañándolo tanto en la felicidad de un nuevo Mundial como en un delicado momento personal que, por ahora, permanece en la intimidad de la familia.

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antonela roccuzzo posteo tras los tres goles de messi ante argelia

     

 

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