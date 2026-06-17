Las palabras de Antonela Roccuzzo para Messi por el momento más delicado de su vida

Qué le dijo Antonela Roccuzzo a Messi tras el debut

Horas más tarde, Antonela Roccuzzo le dedicó un mensaje cargado de amor y respaldo a través de sus redes sociales. “Vamos Argentina. Con vos siempre, Leo Messi. ¡Sos increíble!”, escribió junto a varias imágenes familiares tomadas durante la jornada mundialista.

La presencia de Antonela en el estadio de Kansas también generó repercusión. La empresaria llegó acompañada por sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y rápidamente se convirtió en una de las figuras más observadas de la previa. Su ingreso estuvo acompañado por un importante operativo de seguridad, algo que quedó registrado en distintos videos compartidos por los hinchas en las redes.

Fiel a su perfil bajo, Antonela se mostró sonriente y relajada durante toda la jornada. Una vez más, eligió estar cerca de Messi en uno de los momentos más importantes de su carrera, acompañándolo tanto en la felicidad de un nuevo Mundial como en un delicado momento personal que, por ahora, permanece en la intimidad de la familia.

antonela roccuzzo posteo tras los tres goles de messi ante argelia 2

antonela roccuzzo posteo tras los tres goles de messi ante argelia 3