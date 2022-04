Jorge Rial celebró el embarazo de More junto a nuevo yerno, El Maxi

“Empecé a sentirme un poco mal, con muchos vómitos. Por eso, Maxi me dijo que me haga un Evatest. Pensé que no iba a dar positivo, era todo muy reciente”, relató More en la entrevista.

Ni bien tuvo la confirmación, ella quise que el primero en enterarse fuera su papá Jorge Rial. “Se lo tomó bien. Fue un poco shockeante, porque es un bebé que viene en camino. Pero es una buena noticia, estamos muy bien en Córdoba”, confesó.

More Rial tendrá a su segundo hijo, ya que es madre de Francesco, de 3 años, fruto de su amor con Facundo Ambrosioni. La mediática contó que desde su entorno vaticinan que su bebé “va a ser una nena”.

La joven contó cómo fue que su padre se enteró de la novedad: “Antes yo le había contado a mi hijo Francesco. Le dije ‘mamá tiene un bebé en la panza’. Y bueno... fue y le dijo ‘Tatita, mamita tiene un bebé en la panza’. Mi papá me miró y me preguntó si era mentira. Ahí le conté que era verdad. Fue todo muy rápido”, relató.

Y en la noche del lunes, Jorge Rial fue a celebrar la notcia del embarazo de su hija Morena en un coqueto restaurante ubicado en Puerto Madero. Allí se encontraban la nueva pareja de su hija, El Maxi, Rocío Rial y el pqueño Francesco. También habían amigos de la pareja.

Jorge Rial

Cómo conoció More Rial a su nuevo novio, El Maxi

More Rial contó que conoció a su novio “El Maxi” a través de Instagram y que después de un tiempo, se conocieron y empezaron a frecuentar los mismos lugares. “Salimos un montón de veces”, relató.

Maximiliano Bertorello, el papá del futuro bebé, es un artista de 26 años. Ya tiene una hija de 9 años de una pareja anterior. En las redes sociales se presenta como “cantante de cuarteto” y recientemente lanzó su primer material discográfico: “Brillando”.

More Rial

Fotos: DAB