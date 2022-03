Jorge Rial compartió un nostálgico posteo tras su separación de Romina Pereiro

Y ahora, en medio de sus fuertes cruces con Marcela Tauro, Nazarena Vélez y Amalia Granata, el periodista sorprendió con un nostálgico y romántico posteo.

A través de sus stories de Instagram, Rial compartió la letra (en español) del tema Stand By Me, de Ben E. King, en el que una persona le pide a otra que por favor no la deje.

"Me gustó y quise compartirlo", señaló el ex conductor de Intrusos.

Jorge Rial

Romina Pereiro habló de la separación de Jorge Rial

La semana pasada, y ante una andanada de distintos rumores, Jorge Rial confirmó desde su ciclo radial su separación de Romina Pereiro, con quien se había casado en 2019.

"Efectivamente estamos separados con Romina... fue una decisión tomada por los dos... a veces el amor no alcanza, sobre todo en un año como el anterior, donde la pandemia me partió física y psicológicamente", fueron algunos de los argumentos con los que Jorge Rial explicó la situación actual.

Y después, Romina Pereiro habló con el programa Socios del espectáculo, El Trece, y se refirió al final de su matrimonio con Jorge Rial, noticia que se conoció hace unos días.

“Como a todo el mundo (risas). Soy nutricionista, pero soy un ser humano. Igual, a mí no se me da por comer cuando estoy ansiosa, no sé si te referís a eso, capaz se me da por otras cosas”, respondió Romina Pereiro en una jornada de concientización sobre la obesidad.

“Bueno, tengo que preguntarte por la separación, además porque Rial lo confirmó en ‘Argenzuela’. ¿Te molestó un poquito que él lo haya confirmado, lo habían consensuado que se iba a hacer públicamente?”, indagó la notera del programa.

A lo que Romina evitó dar detalles del tema: “Mirá, los quiero un montón a Rodri y a Adrián… bailé con ellos el vals en mi casamiento, ¿entendés? No me siento cómoda hablando de nada que tenga que ver con lo privado".

"Sé que soy familiar de una persona pública, muy pública. Yo trato de acompañar desde el lado que puedo. Sé que también un poco soy pública y quieren saber, pero no quiero hablar de eso porque me siento incómoda y no me sale”, cerró la nutricionista.