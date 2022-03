Confirmaron el motivo de separación de Jorge Rial y Romina Pereiro

Pero en las redes nadie encontró nada: no hay interacción entre ellos y tampoco no se mostraron juntos. Sin embargo, Ángel de Brito desde las redes de su programa LAM, que en breve estará desembarcando en la pantalla de América TV, tiró la bomba asegurando "El conductor está separado, dejó su casa. Vive en Palermo en un depto. Y pronto anunciará el divorcio en marcha".

Desde la cuenta del “El ejército de LAM” afirmaron que hay una tercera en discordia pero no se trataría de Loly si no de otra mujer. “¿Le creen a Rial cuando niega sus encuentros con Loly?”, consultaron en las preguntas y la respuesta fue contundente: “No es con Loly”.

La separación de Jorge Rial y Romina Pereiro: "El conductor dejó su casa"

Después del reciente escándalo con la Negra Vernaci en la puerta de Radio 10, Jorge Rial vive por estas horas su peor momento personal. Ahora resurgen los rumores de crisis y separación entre el periodista y su mujer, Romina Pereiro, y aseguran que hasta abandonó el hogar conyugal.

Lo cierto es que desde hace meses circula por los pasillos de las redacciones el comentario del alejamiento entre el ex conductor de Intrusos y la nutricionista. Si bien la pareja ha intentado desmentirlo tibiamente, la realidad demuestra que desde hace meses casi no hay interacción entre ellos en las redes sociales y ya no se muestran juntos. Mientras que ella postea cuestiones relacionadas con su profesión y sus hijas, él lo hace sobre su nieto, su programa de radio o su pasión por River.

En tanto, ahora fue Ángel de Brito desde las redes de su programa LAM, que en breve estará desembarcando en la pantalla de América TV, quien tiró la bomba asegurando "El conductor está separado, dejó su casa. Vive en Palermo en un depto. Y pronto anunciará el divorcio en marcha".