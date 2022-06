¿Bajaron a Romina Pereiro del nuevo programa de Ariel Rodríguez Palacios?

Embed

"Desde Paramount y Telefe me informaron que Romina no va a estar en el programa por decisión de ellos. Me dijeron 'hay mucha presión'", comentó el conductor.

Pía Shaw precisó que, en las últimas horas, grabaron un video promocional, donde está Ariel Rodríguez Palacios junto a los integrantes del ciclo y es notoria la ausencia de la nutricionista.

La reacción de Romina Pereiro con Jorge Rial tras las fotos con Josefina Pouso

Hace unos días, Yanina Latorre mostró en LAM las fotos de Jorge Rial con Josefina Pouso en un bar en Madrid.

La angelita contó que el periodista tuvo una cita con la panelista en esa ciudad luego de asistir al show de los Rolling Stones.

Además, Yanina reveló que dialogó con una amiga íntima de Pouso.

Esa persona le confirmó a la panelista del ciclo de América TV que Romina Pereiro estalló de furia después de ver las fotos de Jorge y Pouso.

"Hablé con amigas de ella. Me contaron qué dijo cuando le preguntaron por el encuentro tras el recital", comenzó diciendo la angelita.

"Acá estamos, riéndonos. Recién nos levantamos", fueron las palabras que usó Pouso en el chat de sus mejores amigas.

"A él un poco le pegó como el ort... porque la ex se puso loca y le mandó un mail sacada, pero ya fue", habría dicho la periodista, según detalló la angelita en LAM.

Al parecer, Pereiro está indignada con su ex, Jorge Rial, tras conocerse el affaire con Pouso.