Jorge Rial se sinceró y reveló por qué no fue a visitar a Morena tras su detención

En ese sentido, analizó: "Eso la llevó al lugar donde está ahora. Y hay comunicadores que les gusta explotar esto, que escondido detrás de una supuesta amistad con mi hija, que no existe, están explotando esto y están tirando para todos lados. Y le están haciendo un flaco favor a mi hija, les quiero decir".

Por otro lado, se refirió al contacto con su hija y dio los motivos que lo llevaron a no presentarse en la comisaría donde se encuentra detenida.

"Yo no me acerco a ella porque está incomunicada, yo no puedo tener acceso a ella y tampoco la tendría en este momento porque me parece que es llegar a una comisaría o a un juzgado, y alimentar un circo", aseguró.

Finalmente, dejó en claro lo que espera de todo esto y cerró: "Yo en esto lo único que quiero es que se haga justicia. Valoro que se la trate así, que no haya privilegios. Yo sigo apostando a que esto sea el fondo, finalmente, que toque mi hija”.

Sorpresiva actitud de Jorge Rial con las víctimas de los robos de su hija Morena

En medio del escándalo judicial que rodea a Morena Rial, comenzó una circular un rumor que asegura que su padre, Jorge Rial, habría intentado comunicarse con las víctimas del robo para proponerles un resarcimiento económico.

Fue la periodista Majo Martino quien confió en Mañanísima (El Trece): “Hay una versión que me están comentando, disculpen, hay una versión que Rial habría contactado a las víctimas para hacer un resarcimiento económico. ¿Esto modificaría algo? Porque dicen que si no lo hace él, lo hace Cipolla, se ofreció a pagarlo".

Ante esta posibilidad, su compañero Ignacio González Prieto explicó que, depende del delito, se puede llegar a un acuerdo extrajudicial. “Bueno, hay veces que depende el tipo de delito, se puede hacer un acuerdo, se puede hacer un acuerdo entre partes, una mediación y se establece. La acción penal depende el delito, depende el tipo de delito”, detalló.

En tanto, en el mismo ciclo aseguraron que, por el contrario, el periodista en ningún momento habría intentado contactar a ningún funcionario judicial para ayudarla. “Lo de Morena es muy complicado y Rial no llamó a ningún funcionario judicial", expusieron.

Por último, Facundo Ventura confirmó lo dicho tras revelar la conversación que mantuvo con el abogado de Morena. “Estuve hablando ayer a la noche con Cipolla, con una de las amigas de ella, y justamente me contó que Jorge por el momento no había intercedido en nada. Ni lo va a hacer, dijo. Y le creo yo, le creo yo a él. Porque en este caso sería ayudar a una delincuente”, concluyó.