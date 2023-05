Jorge Rial volvió a la televisión e hizo una firme aclaración sobre su relación con María del Mar Ramón

Al hablar de cómo vivió aquel episodio en Bogotá, recordó que le pidió "a María que me dijera cuál es la mejor clínica de Bogotá. Me dijo, me pedí un auto y fui ahí. Muchos dijeron que el sistema de salud de Colombia es precario, pero quiero decir que todo lo contrario. Me salvaron la vida, me recibieron como reciben a cualquier paciente, como a cualquier ciudadano colombiano”, detalló y de inmediato comenzó a hablar de su vínculo con la escritora colombiana, que salió a la luz tras el episodio cardíaco que sufrió.

“María es mi pareja, nos conocemos hace un tiempo largo, muy largo... Y nada más. Ella tiene su vida y yo no quiero mezclar las cosas. Se apareció todo por esto, pero estuvo al lado mío todo el tiempo”, contó sobre la relación con la escritora y periodista y continuó dando detalles de su vínculo.

“Estuvo al lado mío cuando me pasó lo que me pasó, vio todo lo que me pasó. La sufrió. Por suerte tiene una familia bárbara que la bancó a ella y me bancó a mi también. Pero no quiero mezclar. Aprendí que mi vida privada no es tan importante, ya pasé por todo eso. Y ella es de otro palo, tiene otro perfil", dijo.

"Es una escritora excelente. Fue el momento más difícil de mi vida y ella estuvo ahí, todo el tiempo. Yo me desperté y vi la cara de ella, la cara de Morena y también la de Rocío. Lamentablemente se dio a conocer en medio de esta circunstancias, el torbellino te lleva hacia adelante...”, cerró sobre el vínculo que lo une a María.

Las angelitas destrozaron a María del Mar Ramón, la pareja de Jorge Rial: "Es un poco..."

Después de que María del Mar Ramón se haya referido a su vínculo con Jorge Rial como el "enlace" y haya evitado hablar de la internación del periodista en Colombia, es decir, no ahondó en los detalles, las panelistas de LAM la fulminaron.

En el programa de América TV, cuando terminó la nota con María del Mar, el conductor Ángel de Brito confesó : "Acá medio que no se la fuman, pero a mí me cae bien".

"Es que no la entiendo. Si vos le hacés una nota a alguien tenés que entender lo que te está respondiendo. Y la verdad es que no la entiendo. Con el país, con la institución, con el embajador, o sea, leer entre líneas... el tema fue grave. La verdad es que lo que uno quiere escuchar es otra cosa", opinó Marixa Balli molesta.

"No da ponerle humor a eso", intervino Yanina Latorre. "No, la verdad es que no tiene broma lo que pasó. ¿No soy el que murió y resucitó? Es lamentable", agregó Balli ofendidísima. "¿Dónde estaría el humor ahí?", se preguntó Andrea Taboada. "Quizás es humor negro. Ella dijo que tiene un humor raro", acotó de Brito. "Sí, se le nota", dijo Yanina. Y agregó Taboada: "No, se ríe raro".

"Igual a veces dicen humor raro y es humor malo", tiró un palito Yanina. "Si hay una persona mayor viendo el programa no entendió nada de lo que quiso decir. Uno porque puede leer entre líneas y saber hacia dónde va", expresó Marixa. "¿Pero por qué vos suponés que la señora que está viendo en su casa no entendió?", opinó Marcela Feudale.

Entonces, Taboada lanzó: "No me resulta graciosa, no me parece que sea un tema para abordarlo así, es una persona que estuvo al borde de la muerte. Me parece que es un poco tontona".

"A mí me parece super inteligente", sostuvo de Brito. Estefi Berardi acordó con él: "Super inteligente, simpática, diosa, divina. Dio la nota, dedicó todo su tiempo, contestó todo". "Acá, soy team Estefi y María del Mar", cerró el conductor.