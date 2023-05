Las angelitas destrozaron a María del Mar Ramón, la pareja de Jorge Rial: "Es un poco..."

"Es que no la entiendo. Si vos le hacés una nota a alguien tenés que entender lo que te está repondiendo. Y la verdad es que no la entiendo. Con el país, con la institución, con el embajador, o sea, leer entre líneas... el tema fue grave. La verdad es que lo que uno quiere escuchar es otra cosa", opinó Marixa Balli molesta.

"No da ponerle humor a eso", intervino Yanina Latorre. "No, la verdad es que no tiene broma lo que pasó. ¿No soy el que murió y resucitó? Es lamentable", agregó Balli ofendidísima. "¿Dónde estaría el humor ahí?", se preguntó Andrea Taboada. "Quizás es humor negro. Ella dijo que tiene un humor raro", acotó de Brito. "Sí, se le nota", dijo Yanina. Y agregó Taboada: "No, se ríe raro".

"Igual a veces dicen humor raro y es humor malo", tiró un palito Yanina. "Si hay una persona mayor viendo el programa no entendió nada de lo que quiso decir. Uno porque puede leer entre líneas y saber hacia dónde va", expresó Marixa. "¿Pero por qué vos suponés que la señora que está viendo en su casa no entendió?", opinó Marcela Feudale.

Entonces, Taboada lanzó: "No me resulta graciosa, no me parece que sea un tema para abordarlo así, es una persona que estuvo al borde de la muerte. Me parece que es un poco tontona".

"A mí me parece super inteligente", sostuvo de Brito. Estefi Berardi acordó con él: "Super inteligente, simpática, diosa, divina. Dio la nota, dedicó todo su tiempo, contestó todo". "Acá, soy team Estefi y María del Mar", cerró el conductor.

María del Mar Ramón se refirió a su vínculo con Jorge Rial: "Oficié como..."

María del Mar Ramón, la pareja de Jorge Rial, habló en LAM (América TV) sobre su relación sentimental con el periodista y no la pudo definir. Se refirió como "el enlace" en la vida del conductor de Argenzuela. Sin etiquetas.

En la nota, María del Mar aclaró, cuando el notero la trató como la compañera de Rial, que ella: "Era la persona que estaba con él"."Estoy abrumada, sobre todo con esta nueva atención, que yo no lidio muy cómodamente con ella, pero bueno, vamos a sacarlo adelante. La verdad es que yo estaba presentando mi novela nueva", contó sobre cómo vivió el momento en el que Rial fue internado en Colombia.

"Los detalles supongo que los contará él, ya ha contado varias cosas. Yo estoy muy contenta y agredecida de lo bien que se portó mi país", reflexionó la colombiana. "Él fue a trabajar, y oficié como enlace local, traduje varias palabras", dijo entre risas.

"¿Te asustaste?", le preguntó el notero a la escritora. "No sé, sí. Uno siempre se asusta. A mí me asusta entrar a una clínica por cualquier cosa. El concepto clínica me asusta. Los otros detalles los irá contando él", sostuvo.

Hacia el final, el notero quiso saber si ella y Rial son novios y si no le gustaban las etiquetas. "No, no solo no me gustan las etiquetas, no. Yo soy una persona muy importante que estaba ahí con él, imaginate. La persona en el momento crucial", cerró María del Mar.