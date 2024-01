José María Muscari reveló cuándo mostrará la cara de su hijo Lucio en las redes sociales

"Cuando haya llegado a la adopción, ese va a ser el momento en que yo voy a poder mostrar la cara de Lucio. Yo me puedo mostrar con él, pero lo que no puedo mostrar es su identidad, su cara, y obviamente en esa instancia que lleguemos a la adopción es Lucio el que va a decir si quiere aparecer en mis redes como cualquier persona. Pero es el proceso que viene después cuando tenga mi apellido", agregó.

El último 18 de diciembre Muscari abrió su corazón y por primera vez contó en su cuenta de Instagram que es padre de Lucio, un adolescente de 15 a quien adoptó.

Embed

El conmovedor mensaje de José María Muscari al cumplir uno de los sueños de su hijo Lucio

Hace algunos días José María Muscari adoptó a su hijo Lucio, y se convirtió en padre por primera vez. Pasaron su primera navidad juntos, y ahora el director teatral le cumplió uno de sus mayores sueños: conocer el mar.

Lo cierto es que Muscari viajó a Mar del Plata de cara a la temporada de verano en el teatro, y su hijo lo acompañó en busca de una nueva aventura juntos. "Nosotros y el mar", describió con una postal de ambos mirando el agua.

"De chico mi papá y mi mamá juntaban plata todo el año para traerme a mar del a vacacionar una semana. Hoy mi hijo conoce mardel gracias a que el trabajo me trae. Después habrá tiempo para conocer playas más sofisticadas. Hoy lo traje a conocer La Bristol, la del pueblo, la de todos , la que me traía Cuky de chico cuando la guita no nos alcanzaba ni en pedo para pagar una carpa y ahí éramos felices", expresó en el mismo posteo.

En eso, resaltó lo agradecido que se siente por su trabajo y dejó en claro el mensaje que quiere trasmitir como padre. "Hoy estreno Perdida Mente y una de las primeras cosas que me gusta transferirle a mi hijo es que el trabajo cumple sueños, cumple metas. Mardel me habita desde niño y ojalá desde ahora lo habite a Lucio", cerró e invitó a todos a ver su obra.