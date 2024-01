La categórica respuesta de José María Muscari a quienes lo criticaron por la crianza de su hijo Lucio

A raíz de esa publicación, muchos usuarios comenzaron a criticar la decisión de permitirle al adolescente tomar una de esas bebidas y cansado de los comentarios, respondió a través de un nuevo posteo.

José María Muscari bebida energizante a Lucio

“Esta historia lo vale antes de irme a dormir. Sinceramente a toda mi comunidad del amor que están tan alertas porque Lucio tomó una bebida energizante, o sea, entiendo que una bebida energizante no es el mejor alimento del alimento para una persona, pero tienen que tener en cuenta que es primero de enero y que el chico quería tomar una bebida energizante, listo se la compre. No es que es la alimentación base de él", aseguró.

De todas formas, se tomó la situación con humor y lanzó algunas risas mientras expresaba su descargo. "No es que le doy una transfusión de bebida energizante, o sea su alimentación es muy balanceada y hoy metimos una bebida energizante. Igual agradezco mucho a mi comunidad del amor que están tan pendientes de todo, ¡incluida la bebida energizante que tomó mi hijo!", concluyó.

El conmovedor mensaje de José María Muscari al cumplir uno de los sueños de su hijo Lucio

Hace algunos días José María Muscari adoptó a su hijo Lucio, y se convirtió en padre por primera vez. Pasaron su primera navidad juntos, y ahora el director teatral le cumplió uno de sus mayores sueños: conocer el mar.

Lo cierto es que Muscari viajó a Mar del Plata de cara a la temporada de verano en el teatro, y su hijo lo acompañó en busca de una nueva aventura juntos. "Nosotros y el mar", describió con una postal de ambos mirando el agua.

"De chico mi papá y mi mamá juntaban plata todo el año para traerme a mar del a vacacionar una semana. Hoy mi hijo conoce mardel gracias a que el trabajo me trae. Después habrá tiempo para conocer playas más sofisticadas. Hoy lo traje a conocer La Bristol, la del pueblo, la de todos , la que me traía Cuky de chico cuando la guita no nos alcanzaba ni en pedo para pagar una carpa y ahí éramos felices", expresó en el mismo posteo.

En eso, resaltó lo agradecido que se siente por su trabajo y dejó en claro el mensaje que quiere trasmitir como padre. "Hoy estreno Perdida Mente y una de las primeras cosas que me gusta transferirle a mi hijo es que el trabajo cumple sueños, cumple metas. Mardel me habita desde niño y ojalá desde ahora lo habite a Lucio", cerró e invitó a todos a ver su obra.