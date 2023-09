Josefina Pouso blanqueó su incipiente romance con un conocido periodista y hubo chape al aire

“Me hace reír mucho. Yo soy difícil para reírme, no soy tan fácil”, contó Josefina sobre cómo la conquistó él. Y amplió: “El cafecito que me trae a la mañana cuando me voy al otro programa me conquistó. Con eso me fue aflojando. Después con el almuercito. Tenemos una hora y almorzamos rapidito”.

Por su parte, el periodista se mostró feliz con este presente con Josefina: “No puedo creer que me haya dado bola. Y encima en tan poco tiempo divertirnos”.

Este martes, en el ciclo Bien de mañana, El Trece, Fabián Doman le preguntó por su romance y ahí la panelista, que a mediados de 2022 tuvo un acercamiento con Jorge Rial, dio algunos detalles más de la naciente relación sentimental.

"Él trabaja ahí y es un bocón. Si es por mí, yo no lo blanqueo por mucho tiempo. Ya se lo dije a él. Salimos hace nada, desde hace tres semanas”, manifestó la panelista entre risas dejando en claro que hubiera mantenido el romance aún en reserva.

Josefina Pouso le tiró un palito a Jorge Rial: "Si tuviste un..."

En medio de una charla sobre vínculos amorosos, Josefina Pouso aprovechó y le tiró un palito a Jorge Rial, con quien hace un tiempo tuvo una relación, aunque nunca fue blanqueada.

Todo se dio en el marco de la recorrida mediática de la supuesta amante de Mauro Icardi, que estuvo en Nosotros a la mañana, El Trece, donde Pouso es panelista, y en ese marco Cande Lecce habló de su affaire y disparó una acusación.

La mujer en cuestión dijo que el futbolista le mintió sobre su situación con Wanda Nara, y ante la mirada atenta de todos se sometió a un cuestionario sobre sus reclamos al delantero.

Allí, Pouso intervino, y se solidarizó con Wanda: "Lo que te rompe las pelotas es que te nieguen, viejo. Que vos no exististe. ¡Dale, viejo! O sea, si tuviste un encuentro con la piba, tuviste un encuentro con la piba, decilo, viejo... Andá a cagar, viejo. Bancate la que hacés".

Como era de esperar todos vincularon sus dichos a su relación con Jorge Rial, que nunca fue blanqueada, sobre todo luego de que el conductor que hace poco tuvo un infarto en Colombia diga que ella es "una amiga".