Josefina Pouso fue letal con Jorge Rial tras su breve relación

“¿Volviste a hablar con Jorge Rial?”, le preguntaron y respondió: “No, no volví a hablar”. Entonces, describió qué fue lo que le gustó de él: “La inteligencia. A mi la cabeza de un tipo me puede, mucho más que lo físico”.

Cuando llegó de ese viaje, Rial dijo que Pouso “era una amiga” y eso a ella no le gustó nada. “No me gustó. No estuvo bien para mí. A él tampoco le gustó lo que yo dije. Sino hubiéramos seguido hablando. A mi no me deja en ningún lugar, a él lo deja en un lugar determinado”, sostuvo.

“Ya está. Estás conociéndote con alguien y no va más, ya está. Te diste cuenta que no te gustaba y que no era el tipo de persona que querías estar. No estoy diciendo que era una persona linda o fea, sino que no era para mí”, explicó.

“Está difícil para estar con alguien, debo ser compleja, me cuesta compartir mi tiempo. No convivo nunca más. Lo mejor es que el amor tenga su casa. Aparte tengo dos hijas muy chiquitas, no metería a alguien en mi casa y que se meta en mi cotidianidad”, sumó.

Jorge Rial arrojó un explosivo mensaje luego de las versiones de romance con Josefina Pouso

A través de su cuenta de Twitter, Jorge Rial se refirió una vez más de la aparición de sus fotos con Josefina Pouso en un restaurante y paseando por Madrid.

“¡Volviste! Te hicieron tendencia estos días”, le comentó una seguidora al periodista, en alusión al impacto mediático que tuvieron sus imágenes comiendo y paseando con la expanelista de Intratables, tras anunciar su separación de Romina Pereiro hace tres meses.

Fiel a su estilo, Rial arrojó una llamativa respuesta. “No pueden vivir sin mi. Y cuando cuente lo que se viene mas de uno se va a preocupar”, comentó el exconductor de Intrusos.