Josefina Pouso lloró en pleno vivo de Intrusos: el motivo

"Encontraste la forma de poder divertirte en un formato que necesitaba lo que estás haciendo, estás brillando Jose", le dijo la conductora a su compañera de programa.

A lo que Josefina Pouso no pudo evitar las lágrimas al instante: "Estoy súper emocionada", dijo. Y amplió sobre el verdadero motivo detrás de su llanto: "El lunes me regalé un turno con mi otorrino y me dio la gran noticia que por ahora no me tengo que operar".

"Todo esto está haciendo que mejore mucho mi condición, así que estoy feliz", indicó sobre su auspicioso presente en el certamen y que la ayudó a su mejora a nivel físico.

Y sobre el final destacó lo que lograron con su compañero de canto: "Nos hizo dar cuenta que es divertirnos y divertir al resto".

El picante pase de factura de Josefina Pouso a Silvina Escudero en el Cantando 2024: "Me embola"

Este viernes en el Cantando 2024, América Tv, se vivió una noche picante porque los participantes fueron sometidos a una sentencia todos contra todos para definir a las primeras parejas sentenciadas de esta última ronda.

Durante las votaciones muchas parejas dejaron expuesto su descontento con otros participantes, y así fue el caso de Josefina Pouso, que le hizo un sorpresivo reproche a Silvina Escudero.

Luego de elegirla para darle su voto a la bailarina, Josefina dio sus motivos y deslizó: “Me molestaron los globos, las flores, y me embola que tenga guita para hacer todo eso. Nosotros una pobreza y ella te trae hasta el piano de cola…”.

Y es que hasta el momento, Silvina Escudero viene haciendo grandes puestas en sus presentaciones del programa, e incluso confesó que ha llevado muebles de su casa al programa.

De todas formas, al momento de votar, la bailarina no fue rencorosa y eligió darle un punto para la sentencia a la pareja de Antonio Ríos por su alto puntaje.