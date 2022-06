Josefina Pouso rompió el silencio y confirmó qué pasa con Jorge Rial

La morocha le mandó un mensaje a Cora de Barbieri. “Nada, con Jorge estábamos ayer comiendo con otra persona más, que tenemos en común. Venimos como entablando una amistad, conociéndonos, nada de otro mundo”, dijo en el audio que pusieron al aire en Es por ahí, América TV.

“Nos hemos visto en Buenos Aires, casualmente yo venía para Madrid. Nos encontramos acá. No hay más que eso. No es el amor de mi vida, a mi no me gustan las etiquetas, a mi déjenme libre. Nada de historia de amor, cero”, explicó la periodista.

El jueves, Ángel de Brito contó en LAM que Yanina Latorre recibió imágenes de Jorge Rial con Josefina Pouso en un restaurante en Madrid.

Según contaron en el ciclo de América TV, el conductor y la periodista se encontraron luego de asistir al recital de Rolling Stones en esa ciudad. Después de ver las imágenes al aire, Josefina contactó a Ángel de Brito y habló de la cena con Rial.

"En la foto falta otra persona más. Éramos tres. Vimos a la amiga de Yanina sacando la foto. No hay más que eso", le dijo la periodista al conductor de LAM.

Josefina detalló que estará unos días más en Europa. "Estuve con un grupo de amigas en Marruecos. Vine a Madrid y después me voy para Sitges", mencionó.