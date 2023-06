Juan Francisco de MasterChef quebró en llanto al hablar de su mamá: "Me cuesta..."

Damián Betular probó la preparación y le dijo al aspirante a cocinero: “No te conozco tanto pero sos transparente e hiciste algo que no es pretencioso, pero cuando mordés la milanesa tiene todo un gusto que te transporta. Las papas están bien ejecutadas y la salsa define que sea una napolitana de la niñez”.

Embed

“Todo coincide, los sabores y las emociones. Una magia que se transforma en lo que podemos ser cuando cocinamos bien. Está como sincera, tal cual como el cuento de tu vida”, agregó Donato de Santis.

“La milanesa está espectacular. Eso pasa cuando uno cocina con ganas e inspirado por un recuerdo. Nos hiciste a viajar a los 3 a tu infancia y me alegra mucho que nos hayas transportado de esta manera”, opinó Germán Martitegui.

Juan Francisco, emocionado, reveló: “Quise ir al momento en el que nos sentábamos a comer con mi vieja y mis hermanos y abuelos, nos íbamos siempre a Miramar, a una casa que nos prestaban”.

Ahí, la conductora Wanda Nara le preguntó qué le gustaría decirle a su madre. “Mi vieja es lo más grande que hay. Se quedó sola desde que tengo un año, mis hermanos con 3 y 8. ¿Qué le puedo decir? La quiero un montón y me cuesta ser cariñoso con ella. La amo un montón y quiero decirle gracias por todo lo que dio por nosotros”, respondió entre lágrimas.

WANDA NARA MASTERCHEF.jpg

Jimena Barón y Wanda Nara recordaron en MasterChef sus tiempos de botineras: "Fuimos..."

Este miércoles Jimena Barón visitó las cocinas de MasterChef (Telefe) y con la conductora Wanda Nara rememoraron sus tiempos de botineras. "Fuimos botineras contemporáneas: las chicas del Inter", lanzó la cantante.

Ambas vivieron en Italia por sus respectivas parejas de ese momento: Daniel Osvaldo y Mauro Icardi. La actriz relató sus andanzas con Wanda en el país del viejo continente. “Fuimos al Vaticano. Mucha plaza, muchos supermercados, muchos niños. Fuimos botineras contemporáneas: las chicas del Inter”, contó J Mena.

El jurado(Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui)le preguntó cómo se lleva con la cocina.“Como cocinera soy práctica porque estoy sola y tengo a Momo. La verdad es que me gusta comer bastante saludable, pero no me meto en recetas de dos horas y media, o de dejar del día anterior para el siguiente. Es veloz el asunto”, explicó.

Embed

“A Jimena la estuvimos observando y siempre cocina rico, sano, saludable y balanceado. Por eso van a tener que presentar un plato que siga esas premisas”, les indicó Martitegui a los participantes sobre el desafío de esta noche.De Santis agregó que los concursantes deben preparar algo "sabroso y tentador", mientras que Betular enumeró “vegetales, proteína y cereales” como ingredientes clave.

Así, Jimena les aconsejó a los aspirantes a cocineros que "no aflojen en el tema de condimentos, alguna salsita para que no haya tanta diferencia en el sabor de la proteína". “Es difícil que esté sabrosa la verdura y el cereal", sostuvo. Wanda, sin embargo, reveló que prefería sus consejos "para levantar los glúteos".