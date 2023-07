Juan Reverdito fulminó en las redes a Maxi Guidici: "Cornudo y payaso"

Maxi, entonces, salió a defender a Juliana y dijo en diálogo con Ciudad Magazine: "Juan se fue al pasto. Me demostró la clase de persona que es. El pobre debe venir de una cuna complicada, porque se nota que no sabe respetar, los momentos personales difíciles y mezcla el show. Es típico de gente que no está bien educada. Se nota que le han faltado los recursos para formarse como una buena persona. Es muy básico y nefasto ponerme en ese papel".

Después de varios días de aquella burla, Maxi ahora fue el que 'gastó' a Reverdito: "¿Qué pasó, Juan Regordito? ¿Seguimos participando? JajajajjajJjajajajajja", escribió el cordobés en sus redes sociales sobre Juan al no haber entrado al Bailando 2023.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMax_pelagh%2Fstatus%2F1680719953370968065&partner=&hide_thread=false Qué pasó Juan regordito? Seguimos participando ? JajajajjajJjajajajajja — Maxi Guidici (@Max_pelagh) July 16, 2023

Enojadísimo, el taxista devenido en actor disparó contra Maxi: "Qué pancho que sos, mamadera... No pensabas así cuando te conseguí ir a San Juan, ¿No? Ni un gracias, payaso jajaja ¿Querés que cuente lo de las Cañitas? Andá para allá, bobo...". Y cerró: "Prefiero ser regordito y no cornudo, payaso. Besitos, jajaja".

JUAN REVERDITO IG HISTORIA.jpg

JUAN REVERDITO HISTORIA IG 2.jpg

El video con la burla de Juan Reverdito por la separación de Juliana Díaz y Maxi Guidici

A través de un video en las redes sociales, donde se mostró muy conmovida, Juliana Díaz confirmó su separación de Maxi Guidici tras los rumores de crisis que se instalaron hace unas semanas y reveló qué fue lo que arruinó todo.

"Nos separamos porque nos estamos pujando el uno con el otro para abajo y no podemos salir a flote y porque pudimos darnos cuenta a tiempo que este es el momento más sano para que tengamos nuestros caminos, nuestro aire y nuestro espacio. Si Dios o el universo quiere, vamos a volver a estar juntos", indicó la ex Gran Hermano 2022 en su posteo de Instagram.

Y remarcó: "Yo no tengo dudas, sigo pensando que es el amor de mi vida, no hay nada que cambie el cariño que tengo hacia él y siento que de su parte es igual. Somos dos personas que tomamos la decisión más valiente que pudimos haber tomado".

Embed

Al ver este anuncio de la morocha, quien se metió en el tema con un polémico video en sus historias de Instagram fue otro ex GH, Juan Reverdito.

El taxista hincha de San Lorenzo se burló del anuncio de la morocha y compartió una parodia del mismo: "Lloramos un montón y nos partió el corazón y termino con esto.... Desde que nosotros estamos juntos, no somos... Pu.. madre, no se me cae una lágrima... Ay Dios lo que veo", decía Juan a pura ironía y entre risas en la grabación.

Y agregó en su posteo: "Lo que hay que ver en las redes jajaja Dios".