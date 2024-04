La cruda reflexión de Juana Repetto sobre el hate que recibe en las redes: "Hay un límite"

“Por lo que sea la gente me cuestiona constantemente, y yo siento que nos cuestionan a todos los que exponemos nuestra vida. Pero hay un límite que me parece que ya no va y es cuando se meten con los niños”, expresó.

Y luego amplió: “No que me digan que tienen las zapatillas sucias, pero sí cuando ya se meten con cosas más heavys. Con que son tontos o que son feos o que les cagué la vida. Uno está medio impermeabilizado en un punto, pero no deja de ser fuerte”.

Siguiendo por la misma línea, Juana reflexionó acerca del motivo que la lleva a mostrarse en las redes y explicó: "Tengo una necesidad fuerte de mostrar el lado B de la vida, de cosas que a todos nos pasan. Uno piensa que la maternidad es estar tirada en la cama como en la tapa de la revista ‘Hola’ con tu bebé todo vestido de blanco recién nacido, y nada que ver. Llegás sola, cansada y con las tetas explotadas".

Embed

El impensado hábito que adquirió Juana Repetto para cuidar su salud

Juana Repetto siempre muestra sus rutinas en las redes sociales y se caracteriza por sus cuidados para la salud y el bienestar. Es por eso, que en las últimas horas sorprendió con un nuevo hábito para mejorar su organismo y conectar con la naturaleza.

En esta ocasión, la actriz se grabó caminando descalza por las calles de su barrio privado y ante la incertidumbre que generó explicó a sus seguidores a qué se debía esta nueva práctica.

“Me di cuenta haciendo el taller de siete elementos que, más allá de las consultas personales que yo tenía con el doc, que estoy aprendiendo y me está cebando mucho, que lo que más me cuesta es instalar los hábitos que no tienen que ver con la alimentación”, comenzó diciendo la actriz.

Juana Repetto descalza

Y explicó: “Si bien a veces la alimentación cuesta porque estamos haciendo un plan de salud para que las células estén sanas y, en un principio, es bastante estricto y no le podés dar al cuerpo y a la células nada que les haga mal, que es casi todo lo que la industria nos quiere dar de comer".

"No es tan fácil hacerlo pero yo estoy re acostumbrada. Entonces, no me cuesta tanto esa parte. Me cuesta la de instalar los otros hábitos que hay que instalar a diario. Como por ejemplo, todos los días tener contacto con la tierra”, aseguró y contó que por eso que decidió empezar a salir descalza.

“Esto no es esotérico. Esto es todo físico y químico. O sea, tiene una explicación científica esto. Es antinflamatorio y demás... Por eso, camino un poco por acá, un poco por el pasto, y también aprovecho para recibir un poco de sol natural”, aclaró.