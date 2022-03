Juana Repetto reveló el problema que sufre con su hijo de 5 años desde que arrancó el jardín

La actriz reveló que Toro, como suele llamar al niño, ahora ya no come verduras. “Por suerte come mucha fruta y eso me deja más tranquila”, indicó la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

“En nuestro caso, el jardín fue una gran contra. Conoció alimentos que no conocía, muchos de sus compañeritos se alimentan a diario con galletitas dulces y comida tipo: patitas de pollo, milanesa, fideos, hamburguesa, salchichas y esas cosas. Ahora el señor quiere comer eso”, dijo y tuvo la reacción de sus seguidores.

Entonces, Juana confesó que llegó a un acuerdo con Toribio para que los viernes almuerce "alguna de sus comidas favoritas": “En el cole de Toro cada uno se lleva su vianda. Por lo que, a pesar de que el colegio sugiere que envíen comida saludable, cada madre le manda lo que quiere”.

“A nosotros nos re perjudicó. Mismo en los cumples comen porquerías (panchos y esas cosas) y vuelven llenos de caramelos que en casa regalamos porque Toro no consume (al menos en casa, andá a saber cuántos se lastra en el cumple, a pesar de que le pido que no lo haga)”.

Entonces, la morocha afirmó que es "un drama" regalar la bolsita de caramelos del cumple.

“Son pésimos para la salud y ni hablar de la cantidad de azúcar y colorantes y cosas que dañan la salud integral", y sumó que eso era un problema incuso dental.

"Ni caramelos y chupetines, que ama y se desespera, ni galletitas dulces que, por suerte, no le gustan. En casa nunca hubo y no hay, pero además no le gustan salvo alguna en especial, que igual no consume, salvo que le robe a algún compañero en el jardín”, agregó Repetto.

La angustia de Juana Repetto tras anunciar la separación con su marido, Sebastián Graviotto

Juana Repetto vivió momentos de mucha angustia al decidir separarse de su marido Sebastián Graviotto. Lo que sucede es que la actriz primero se contagió de coronavirus y ahora Graviotto debió viajar al exterior, Estados Unidos, por trabajo.

Entonces, la mamá de Toro y Belisario se quedó sola por unas semanas y reveló su tristeza en las redes. "Hace más de una semana que no nos abrazamos, que no nos damos la mano, que no nos miramos juntos una serie en la cama porque dormimos separados. Y hoy se nos fue por quince días y no pudimos darnos un beso y un abrazo", manifestó Juana.

“Algo habrá venido a enseñarnos justo en este momento el COVID”, sumó la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto que aseguró que estos días dejaron a la familia “patas para arriba”.

“Nos puso a prueba como familia, pero acá estamos”, sumó la morocha para darse ánimos y seguir adelante con el cuidado de los dos niños sin su marido. Vale recordar que Toribio fue hijo de ella sola y luego llegó Belisario, de su matrimonio con Graviotto.