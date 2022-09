Mirtha Legrand y Juana Viale irán por el factor sorpresa en sus regresos a la televisión

Mirtha y Juana vuelven el 17 y 18 de septiembre. Este año, habrá una gran novedad en el formato: cada semana jugará el factor sorpresa en la conducción. La diva y su nieta se irán rotando, según los diferentes acontecimientos y dinámicas del país, así como la agenda propia de ambas personalidades.

Camila Homs habló de la invitación de Mirtha Legrand

Después de las vacaciones de soltera de Camila Homs en Ibiza junto a su novio Charly Benvenuto, la modelo regresó al país y retomó su agenda laboral. En la noche del jueves, la modelo estuvo prensente en el evento de Paco Rabanne, Only Girls Night, y habló de todo con PrimiciasYa.

Sobre cómo se encuentra hoy tras haber llegado a un acuerdo con Rodrigo de Paul luego de la escandalosa separación, indicó: "Ahora estamos muy bien, mucho más tranquila y como se supo, gracias a Dios llegué a un acuerdo y está todo más tranquilo".

"Gracias a Dios al comunicado que mandamos el otro día los medios lo tomaron con bastante respeto y esa era la idea que teníamos. Tanto se habló de este tema y la idea era comunicar a la gente que pudimos llegar a un acuerdo y estras más tranquilos, siempre buscando el bienestar de nuestros hijos", remarcó.

Por otro lado, cuando se le consultó si era cierto que fue invitada por Mirtha Legrand para que este en su debut, señaló."Es verdad que me invitaron, me escribieron... Estamos charlando y viendo si está la posibilidad de ir, me gustaría".

También reveló el motivo por el cual no aceptó la propuesta para ser parte de la segunda temporada de El hotel de los famosos, que arrancaría en enero por la pantalla del Trece: "Estuvieron las posibilidades de estar, pero yo al tener dos nenes muy chiquitos, todavía la verdad es que no me sentiría buena madre si aceptaría eso. Una no sabe si va a estar una semana o un mes y no podría estar sin saber cómo están mis hijos. Ese es el motivo".

Por último, cuando se le consultó si irá al Mundial Qatar 2022, Camila Homs comentó: "Todavía no lo sé, no se habló al respecto".

Mirtha Legrand, envuelta en una polémica: ¿alguien le bloquea los contactos de WhatsApp?

Mirtha Legrand quedó envuelta en una polémica luego de que se conociera que tiene a varios periodistas bloqueados en su teléfono. Todo se generó por una denuncia de Carlos Monti. El periodista afirmó lo tiene bloqueado y apuntó contra el entorno de la diva.

"Mirtha, desbloqueame. Sé que no lo hiciste vos, pero alguien me bloqueó. Pedile a tu contactor o a tu chofer, que me desbloquee", expresó el panelista de Nosotros a la mañana.

La opinión de Marcela Tinayre tras los dichos de Carlos Monti

En una nota con LAM, Marcela Tinayre se refirió a la polémica en torno a los números que Mirtha Legrand tiene bloqueados en su teléfono. "Me parece demasiado lo que dice Monti", comentó la hija de la diva.

Marcela indicó que cree que debe haber sido una decisión de su madre: "Lo puede haber bloqueado mamá". "Es una huevada muy grande. ¿Por qué vamos a hacer eso?", sentenció la hija de Chiquita.