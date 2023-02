Jujuy Jiménez aclaró por qué hizo el acting de que se indispuso en vivo en el programa de Georgina Barbarossa

“¡Uy, me muero! Bueno chicos, que se le va a hacer. Le puede pasar a cualquiera! ¿Me dan cinco minutos que me cambio?”, dijo Sofi Jujuy avergonzada cuando sucedió el hecho. En ese momento, la conductora pidió ir a un corte para que la modelo se cambie el outfit.

“¡Volví! un pequeño percance. Peró a quién no le pasó?”, comentó Sofía al volver del corte. Analía Franchín, panelista del programa, agregó “Pero claro, no te hagas problema! que la gente entienda que es normal. Cómo no nos va a pasar alguna vez si nos viene todos los meses desde que somos chicas”.

En el programa de hoy, Sofía Jujuy volvió a aparecer en pantalla y aclaró el episodio que sucedió ayer. El inconveniente que sufrió se trata de una acción mayor, un “experimento social” que está realizando en conjunto con una marca de toallitas feminas.

Esta iniciativa pretende “Normalizar lo normal” y derribar las barreras y mitos que rodean a la menstruación. El estigma que posee ha perdurado en el tiempo al ser visto como algo vergonzoso y limitante; y es el causante de que la sociedad tenga percepciones erróneas sobre el hecho de “ser mujer” al entender la menstruación como un obstáculo.

El mensaje de Jujuy Jiménez: "Es importante visibilizar la normalidad de la menstruación"

“Cuando me contaron cómo era esta problemática en Argentina, entendí lo importante que era ser parte de este experimento. Miles de niñas y mujeres viven situaciones similares todos los días por eso es importante visibilizar la normalidad de la menstruación y dar lugar a este tipo de conversaciones”, aseguró Sofía Jujuy .

"Esto generó tanto impacto porque, justamente, es un tema que no se habla, que da vergüenza... Tiene que haber educación sexual para todos. Espero que esto sirva para que las mujeres dejemos de sentirnos juzgadas", finalizó.

Según el estudio “U-Report Argentina Desafíos que enfrentan las adolescentes en su gestión menstrual”, realizado por UNICEF en 2021, en el que se entrevistó a más de 100 adolescentes, sólo 1 de cada 10 niñas declaró que recibe información sobre la menstruación en la escuela. Además 3 de cada 10 de ellas siente vergüenza a la hora de comprar productos de higiene menstrual y 4 de cada 10 se sienten incómodas yendo a la escuela cuando están indispuestas.