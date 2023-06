Julieta Poggio se cansó de las críticas y enfrentó los ataques por su apariencia

Embed

Ante los comentarios, Juli se tomó unos minutos para aclarar que no pasó por el quirófano ni se hizo ningún tratamiento estético en los labios, como señalaron los haters.

"Hoy me levanté enferma. Tuve fiebre, anginas y una reacción alérgica, que tiene que ver con el estrés. Se me hinchó toda la boca. Tengo una bola en la boca. Tengo la nariz hinchada. Estuve toda la mañana en el hospital, me inyectaron una antialérgico y fui al evento", expresó la ex GH.

En el cierre de su descargo, Juli se dirigió a los odiadores. "Todos diciéndome: 'no te toques la cara', 'no te pongas más labios'. Del otro lado de la pantalla, hay personas, que pasan por cosas feas y difíciles", concluyó, indignada.

La polémica estrategia de "la bruja" de Gran Hermano Chile, que indignó a Julieta Poggio

Jennifer Galvarini tiene 48 años, es enfermería y es mamá. Hace unos días ingresó a la casa de Gran Hermano Chile y llamó la atención de sus compañeros luego de contarles que es una bruja.

De hecho, la “Pincoya" -así le dicen en el reality- fue noticia porque logró "revivir" a un búho que cayó en el jardín y quedó inconsciente. La mujer le dijo unas palabras "mágicas" y el ave se recuperó.

La ex GH Daniela Celis entrevistó a Jennifer para Fuera de Joda, el canal de streaming de Telefe. La participante sorprendió al contar su estrategia para ganar.

"Les voy a hacer las mejores comidas a las chiquillas para que engorden... ¡Quiero ganar!", reveló "Pincoya", que ya empezó a poner en práctica sus recetas en la casa.

En el streaming de Telefe, Julieta Poggio fue tajante con su opinión sobre Jennifer. "Polémica estrategia.... o sea, ¿qué tiene de estrategia hacer eso? ¿Qué es lo divertido?", sentenció la ex GH.