Julián Serrano rompió abruptamente su relación con Chiara De Vita y ella reaccionó en un vivo

"Estoy lo hablaba con mi ex, con Chiara.... Ella me decía que yo chapaba con lengua. Para mí los chapes son con lengua, ¿sino qué es?", expresó. De esa manera, Julián Serrano dio a conocer que ya no están más juntos.

La influencer, en tanto, hizo alusión a la ruptura en un vivo en TikTok. “Alguien que te ama no te deja de golpe. Tampoco se pone de novio sabiendo que no está preparado estar de novio. Estoy enojada, pero tengo respeto y tengo amor. Ese amor sigue estando ahí. Hace dos días lo amaba con toda mi alma y hoy también lo amo con toda mi alma, pero también me amo a mí y amo mi espacio”, reflexionó.

Chiara remarcó que no tienen intenciones de contar pormenores de la ruptura. “Si hago vivos es para distender y para entretenerme con la gente... Hay cosas que yo no quiero hablar”, enfatizó.

Quién es el nuevo amor de Julián Serrano, a siete años de la separación de Oriana Sabatini

El fin de semana, Oriana Sabatini se unió en matrimonio con Paulo Dybala. En paralelo, el ex de la hija de Ova Sabatini, Julián Serrano publicó fotos en su Instagram, en las que se mostró súper enamorado con su nueva novia, Chiara De Vita.

En TikTok, el actor y su pareja exhiben con más frecuencia contenido de su cotidianeidad, pero el 20 de julio subieron su primera foto juntos en el feed de Instagram y los seguidores no dejaron pasar por alto que fue el día que se casó Oriana.

Julián y Chiara se tomaron unos días de relax, viajaron a la costa y mostraron algunos de sus momentos compartidos. “Qué divertida la vida con vos al lado”, le escribió ella al influencer, en una historia en la que se los ve bailando y riendo, rodeados por un paisaje bellísimo.

En otra publicación, De Vita sorprendió a Julián con una fuerte declaración: “Te amo mucho”.

Al igual que el ex de Oriana Sabatini, Chiara es creadora de contenido, actriz y modelo.

En abril, Chiara colgó un video a su TikTok, en el cual confirmó que estaba en una cita con "el señor chongo”, como solía referirse a Julián Serrano, en las redes. Desde entonces, los chicos no esconden su historia de amor.