Juliana Díaz de Gran Hermano 2022 durísima con Julieta Poggio: "No hay que subirse al pony"

"En este programa hay grieta, ¿Team Ana Laura o team Poggio?", le consultó el conductor Tomás Dente. A lo que la morocha comentó: "Debo decirte un poco y un poco. No me gusta que se ataquen entre mujeres, es un garrón".

Y agregó picante: "Pero ¿qué pasa Juli Poggio? Siento que es una chica muy carismática y cuando vi la nota, antes de todo el revuelo, me pasó algo raro. Como que no era Juli, como que le faltaba carisma, simpatía".

"Después entendí un poco el trasfondo de que estaba llegando tarde y de más”, argumentó Juliana sobre la actitud que le llamó la atención de Poggio.

Y cerró certera: “Yo sé que es muy talentosa y demás pero no hay que perder el carisma, no hay que subirse al pony, no perder la educación”.

Qué le respondió Julieta Poggio a Ana Laura Román tras su picante crítica

A través de sus redes sociales, Julieta Poggio le respondió a la panelista de La tarde del Nueve, Ana Laura Román, luego de haberla criticado por una nota que le dio al mencionado programa.

“¿Quién sos Juli Poggio? Primero, una maleducada con un caramelo en la boca. Yo paro y le pido que apague la cámara para sacármelo de la boca, y no camino con el notero. Contestó tipo telegrama”, había dicho Román después de ver el móvil con la finalista de Gran Hermano 2022.

“¿Sabés qué pasa? Que a veces en este medio, lamentablemente, se le da vida a gente que, la verdad, para mí, el único valor que tiene es haber estado en Gran Hermano seis, siete meses maquillándose", había agregado.

'Disney' aprovechó sus redes y le contestó a la panelista: "Los que me conocen saben que no salto con nada, pero quiero salir a responderle a esta señora, que tuve que googlear su nombre, porque no sé ni quién es, que se llama Ana Laura Román, si no me equivoco. Me pareció tan nefasta la nota que me hicieron en su programa. Dijeron que yo soy una maleducada por no sacarme un caramelito de miel que estaba comiendo. En los shows de Fuerza Bruta grito mucho, porque la música está muy fuerte y me quedé sin voz. Estaba yendo al programa de Georgina Barbarossa a la mañana, yo soy super responsable, siempre me gusta llegar temprano y hacer las cosas bien, estaba llegando un poco tarde porque llovía y había mucho tráfico y me estaba comiendo un caramelito de miel".

"Me calenté con esta señora, porque claramente no me conoce, y porque son muy haters los comentarios que hizo. Todos en el programa, eh. Diciendo: 'quién sos para abandonar el móvil'. Quiénes son ustedes para increparme en la calle y obligarme que me saque mi caramelito de miel, y contestar sus preguntas de bardo. No me preguntan sobre mi carrera. Ojalá lo puedan entender. Necesitaba contestarle a esta señora, porque horrible su nota", continuó en otra historia de Instagram.

Y no lo dejó ahí, Poggio expresó en otro video: "Primer punto. Maleducada sos vos, porque yo estaba llegando tarde a lo de Georgina, y les dije que no podía dar la nota. Y les chupa un huevo. Te ponen la cámara en la cara, te enchufan el micrófono, y yo contesté todo cortito, obviamente siendo educada, nunca trataría mal a nadie".

"Segundo, todo el tiempo queriendo rebajarme, quién sos vos para rebajar a una piba de 20 años", sostuvo la ex participante de Gran Hermano 2022. "Vos qué hacés, cuáles son los logros en tu vida, porque yo estoy cumpliendo mis sueños", cerró la bailarina e influencer.