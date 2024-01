Juliana Díaz reveló que formará parte de un importante proyecto internacional: "Lo voy a dar todo"

De esta forma, la ex hermanita será la representante de Argentina y aseguró: "Lo voy a dar todo. Ya hicieron la presentación oficial, la verdad que muy linda y ya estoy recibiendo un montón de mensajitos".

“El programa dura todo el año, veremos cuanto tiempo estoy allá. Hace muy poquito que me convocaron, un mes, y estoy súper contenta”, explicó y comentó que aún no comenzó con los ensayos.

Por último, recordó su paso por el Bailando 2023 (América) y afirmó: “Le quiero agradecer y a la producción de América y a Marcelo porque ellos me vieron en reality, les guste un montón y me contactaron a través de gente de producción”.

Juliana Díaz enfrentó los rumores de embarazo y reveló qué le pasó: "Estuve..."

Juliana Díaz pegó un faltazo a los ensayos del Bailando 2023 y eso que despertó fuertes rumores de embarazo debido a los síntomas de la santafesina, y en Estamos Okey (América TV) no solo lo contaron, sino que le pidieron su opinión a Maxi Guidici.

“Juliana Díaz podría estar embarazada. Está con unos problemas de salud, una gastroenteritis que después se fue modificando con vómitos, náuseas y exámenes médicos”, contó Agustín Rey en el ciclo que conducen Pampito y Guido Zaffora.

“El lunes se descompuso, con un tema estomacal, y estuvo tres días sin ensayar. Mañana podría volver”, agregó Rey. Por su parte, Cande Mazzone se comunicó con Maxi Guidici, el ex de Díaz, que se mostró preocupado con la idea de convertirse en padre del hijo de su ex pareja.

“No sabía nada, me está por dar un infarto. ¿Qué tan cierto es eso? Ay, Dios mío. Yo espero que sea una boludez más que se inventa porque me está por dar un infarto. Por favor avísame si sabés algo porque no tengo ningún contacto”, le pidió el cordobés a la panelista.

Y ahora, PrimiciasYa habló con Juliana Díaz, desmintió esa versión y reveló qué le pasó: "¡Dios mio chicos! Todo lo que se armó por faltar a un solo ensayo. Estuve enferma, no me sentía bien ese día. Tuve gastroenteritis, ya estoy bien y este lunes retomamos los ensayos".