Juliana de Gran Hermano 2022 confesó que su expulsión estuvo arreglada y explicó los motivos: "Acepté a cambio de..."

“Si ustedes supieran... Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia. Lo único que voy a decir es que me tuve que hacer la sorprendida. No me dolió ni nada. La psicóloga me dijo que si tenía ganas de llorar, llore. Pero no”, confesó en una transmisión virtual dejando a todos los fanáticos de Gran Hermano 2022 boquiabiertos.

Pero eso no fue todo. Porque inmediatamente agregó que en realidad ella no quería volver al juego, pero que aceptó participar del repechaje para ver nuevamente a su novio, el cordobés Maxi Guidici: “Me da risa porque la gente se burla de la expulsión. ¡Mi amor! Si supieras... Hay cosas que acepté a cambio de otras importantes. Yo quería entrar a la casa para darle un beso y un abrazo a Maxi, que lo veía muy mal" .

"Yo sabía que afuera iba a hacer plata y creo que el programa nos abre una puerta grande. A mí me convenía estar afuera. Ahora puedo ventilar lo que quiera. Obviamente hay cosas que me guardo por respeto”, concluyó entonces Juliana para terminar de una vez buena vez con las consultas sobre el tema.

El sorpresivo anuncio de Maxi y Juliana de Gran Hermano 2022: "Arranca una nueva vida"

En febrero pasado Maxi Guidici, y su novia, Juliana Díaz, de Gran Hermano 2022, hicieron un anuncio muy importante, que emocionó a todos los fans de la pareja.

"Hola, gente hermosa y bella. Paso rápido para decirles que sigo colgado porque ando con un montón de cosas, entre ellas que estamos de mudanza. Me mudo con Juli, con Tini, con mi Tini", expresó el cordobés en un video que subió a sus redes.

Maxi se mostró muy entusiasmado por este gran paso junto a su pareja: "Arranco una nueva vida. Estamos muy felices. Espero seguir contando con el apoyo y el cariño de ustedes para ver qué sigue en esta vida".

Después de su experiencia en el reality de Telefe, el cordobés está ansioso por sumarse a algún proyecto en el medio. "Espero que salga algo divertido para hacer. Aguante la vida", concluyó.