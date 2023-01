Julieta explotó contra la AFIP en Gran Hermano 2022: "Es mi peor pesadilla"

Julieta Poggio charla con Alfa y Nacho sobre AFIP - GH 2022.jpg Julieta Poggio en plena charla con Alfa y Nacho despotricando contra la AFIP.

"La AFIP es mi peor pesadilla. No quiero pagar, es mi trabajo, ¿por qué les tengo que pagar a ellos? ¿quién mier… son?" se la oyó refunfuñar a Julieta. Y cuando Alfa le explicó que si gana Gran Hermano 2022, tendrá que pagarle a la AFIP parte de los 15 millones en concepto de impuestos, Julieta Poggio terminó de enfurecer.

"Que miedo que me da la AFIP, que me hagan pagar cosas, no me jodan, es mi plata, es mi trabajo, ¿qué les pasa? Ladrones. ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿En Estados Unidos hay AFIP? No quiero pagar. Te da bronca, es tu plata, ahora ganamos Gran Hermano y hay que pagarles", lanzó en una verborrágica catarata como si estuviera en el patio de su casa.

La escandalosa confesión de Julieta en Gran Hermano 2022: "Mi mamá pagó para que yo..."

Julieta Poggio es una de las participantes más queridas por el público de Gran Hermano 2022 (Telefe), y en las últimas horas se viralizó una confesión sobre su ingreso a la casa que generó bastante polémica.

Tras la nominación del miércoles, en la que Juli volvió a ser tendencia con sus tradicionales hashtag, esta vez #SeCayeronLasCaretas, la joven actriz hizo una declaración en el jardín que dejó a sus compañeros boquiabiertos.

Julieta y Romina - GH 2022.jpg

"Yo tuve que pagar para estar acá. ¿Vos no?", dijo Disney en una charla en el jardín con Alfa, Nacho y Romina, y agregó, "mi mamá pagó...". "¿Cómo que pagó?", le dijo Romina. "Jaja, estaba re acomodada...", bromeó Julieta y no continuó haciendo referencia sobre el tema, dejando la duda en el aire.

Si bien todo parece indicar que se tata de una broma, de ser cierto, la continuidad de Julieta no sólo pende de un hilo, sino que también la credibilidad de Gran Hermano, el reality más famoso del mundo, conocido por su transparencia e incontables protocolos.