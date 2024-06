Julieta Poggio disparó durísima contra el comportamiento de Furia con la novia de Martín en Gran Hermano

Julieta Poggio - captura El Debate de GH2023.jpg

“Hay algo en lo que coincido con Gastón y es en que Furia sabe a dónde apuntar. Yo nunca creí que la tregua con Los Bro iba a durar. Ella ahora está poniendo el foco en el Chino y sabe que es el momento para hacerlo ”, comenzó argumentando Julieta.

Al tiempo que siguió: “Pero lo que me llama a mí la atención de su discurso es que habla todo el tiempo de ser generoso, bondadoso, que no hay que se egoísta”.

“Uno también es generoso con sus sentimientos y hacerle pasar una estadía de mierda a un compañero que tenía dos días para estar con su pareja, también habla de cómo uno es”, sentenció con contundencia. Y finalizó señalando que Furia "necesita ser protagonista todo el tiempo".

Embed

Marisol, la novia de Martín, expuso a la producción de Gran Hermano: "¿Esto es Gran Furia?"

El último lunes ingresaron a Gran Hermano (Telefe) los familiares de los jugadores y en la casa más famosa del país se vivieron momentos muy tensos.

Uno de ellos fue cuando Juliana 'Furia' Scaglione atacó a Martín Ku y criticó a Marisol, su novia. Ante esta situación en la que los participantes tuvieron que ir eliminando a los seres queridos del reality, El Chino decidió que su chica se vaya antes de lo esperado para no tenga que pasar un mal momento por culpa de la tatuada.

Este jueves, durante El Debate, el analista Gastón Trezeguet, le dijo a la pareja de Martín: "Nunca se equivocó Furia. Y percibió que vos tenías una energía que no era la correcta".

Marisol_gh.jpg

"Te sacó la ficha, Marisol", lanzó el ex Gran Hermano de la primera edición. "¿Esa intuición se llama Coy (la hermana de Furia)? Porque el primer día que ella llegó le marcó a Martín y de repente lo empezó a odiar. Pregunto. No sé. Pensé que no se podía tirar información del afuera", disparó Marisol y le tiró un palito a la producción del reality.

"Yo lo que te preguntaría a vos: ¿de verdad me vas a negar que vos fuiste la causante de que ayer haya perdido el juego El Chino?", le preguntó picante Gastón.

"¿Qué significa perder el juego? ¿Esto es Gran Hermano o Gran Furia?", se preguntó la pareja de participante.