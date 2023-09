La inesperada crítica de Santiago del Moro a Marcos Ginocchio por lo que hizo en Gran Hermano

Santiago del Moro en Fuera de joda con ex GH 2022.jpg

Y en medio de la relajada charla con los chicos, además de revelar uno de sus logros ante la producción -que haya gritos falsos más allá de los la gente que se acerca a las inmediaciones de la casa- del Moro se volvió viral en las últimas horas por su filosa crítica hacia el salteño en su estrategia para competir.

En tren de analizar el juego de los distintos participantes del reality en el que Marcos se consagró campeón, Santiago del Moro afirmó contundente que fue muy difícil competir contra Ginocchio debido a su no juego: “Creo que fue imposible competir contra Marcos. Y es una cagada cuando un jugador no te juega”.

Santiago del Moro confirmó la fecha de la vuelta de Gran Hermano a la televisión

Luego del éxito que tuvo la vuelta de Gran Hermano (Telefe) en 2022, Santiago del Moro le puso fin a la espera y confirmó que la nueva temporada comenzará los primeros días de diciembre 2023.

El conductor estuvo como invitado en el streaming Fuera de Joda junto a los ex participantes Juli Poggio, Daniela, Nacho y La Tora y contó nuevos detalles sobre la vuelta de la casa más famosa del país a la televisión argentina.

“No se pone la fecha porque pueden ser días antes o días después. No se le pone número pero vuelve los primeros días de diciembre”, explicó.

A su vez, aseguró que la convocatoria aún no estaba cerrada y detalló: “El casting arrancó hace 15 días, ya empezaron a verlo así que en estos días empiezan a llamar a los chicos que estén pre seleccionados. Hay mucha gente anotada y una vez que los tienen empiezan a armar los perfiles".

Por otro lado, reveló una increíble novedad y contó que en nueva temporada, para no tener conflictos con los gritos del exterior, habrá gritos falsos que harán que los jugadores no puedan distinguir entre información real o no.