Julieta Prandi apuntó contra Nicole Neumann por el famoso apodo de "muqui" a Pampita

"La moda en el mundo habrá sido así de competencia, es un trabajo muy individual, había rivalidades y supongo que pasó en todos lados", precisó sobre la fuerte interna que había entre las modelos. Y sobre la rivalidad que existía entre Nicole Neumann y Pampita en esos años, explicó: "Ellas no se saludaban, no se podían ver".

En cuanto a ese apodo de "muqui" para Pampita, Julieta Prandi comentó indignada: "Se lo adjudicaron a un grupo de mujeres y yo estaba dentro de ese grupo. Cuando me entero el apodo que le había puesto, que me parece un horror, y con los años cuando veo que la persona que fue responsable de ese apodo nunca se hizo cargo y deja que culpen a otra, llega un momento que... (haciendo gesto). Ese momento ya pasó en mi vida".

Embed

"Ya me senté con Caro y lo hablamos, contó dónde sucedió, cómo me enteré y quien lo dijo. Quién lo dijo ya lo saben todos", remarcó Julieta.

"¿Con la persona que lo dijo hoy tenés relación?", indagó el periodista Rafa Juri. Y Julieta explicó: "No porque ella se ofendió en un desfile porque la saludé a Carolina. Yo ya estoy grande para meterme en esa".

"Se pudo sacar lo que tenía adentro y está bien, si la lastimó", recordó sobre esa entrevista televisiva de Pampita a Nicole en su ciclo donde le preguntó por ese tema.

Y cerró sobre quien instaló ese apodo a Pampita: "No creo que pida disculpas. Lo único que digo es no me hago cargo de lo que no me pertenece, cuando tengo que hacerme cargo de mis errores y pedir disculpas de lo que digo lo hago".

julieta prandi.jpg

El duro descargo de Julieta Prandi sobre el polémico apodo a Pampita: "Ella sabe muy bien..."

Después de que Pampita visitara Noche al Dente, América Tv, y recordara los primeros pasos en su carrera donde algunas colegas hacían de las suyas en los desfiles para complicarles la vida a las nuevas modelos, Julieta Prandi volvió a estar en el ojo de la tormenta.

En su momento, tanto Prandi como Nicole Neumann habían sido señaladas como las autoras del polémico mote 'muqui' que le habían puesto a Carolina, y ahora la rubia hizo su descargo a través de las redes sociales.

"Es llamativamente tirado de los pelos que después de tanto tiempo (y de la nada) ciertos medios intenten señalarme dentro de este absurdo del que no tuve ni tengo nada que ver", comenzó diciendo la modelo en una historia de Instagram.

Y agregó: "No estuvo ni estará jamás en mi naturaleza colgarle 'apodos' a nadie, mucho menos si es con malas intenciones. A quienes les interese pueden buscar una entrevista con la misma Carolina donde cara a cara aclaramos este asunto".

"Ella sabe muy bien que este apodo absurdo tiene otra autoría. Es más, luego de esa charla, se dio el gusto de entrevistarla...", cerró Prandi.