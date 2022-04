Karina Jelinek confirmó la noticia más esperada

"Ya está, viene en camino, no quiero hablar mucho hasta que no se concrete, es algo muy personal, pero ya está", contó Karina Jelinek en un móvil con Socios del espectáculo.

Si bien no dio detalles, todo da a entender que es por el alquiler de vientre en los Estados Unidos. "Algunas personas dijeron que no quería tenerlo porque no quiero engordar. Son personas ignorantes y comentarios tontos, cuando no saben de mí ni del por qué. Conozco a personas y amigas que tuvieron más de 5 hijos y están bien, no tiene nada que ver el físico", contó Karina explicando por qué ella no gesta al bebé.

En su regreso al país Karina Jelinek haría el anuncio más importante de su vida

En la noche del viernes Karina Jelinek regresó a la Argentina procedente de Miami con Flor Parise, su ¿amigovia?, para celebrar su cumpleaños -que fue el 22 de marzo- este sábado soplando las 41 velitas junto a sus amistades locales y para hacer, quizás, el anuncio más importante de su vida entre sus íntimos ya que tiene planeado casarse, según confesó en Miami aunque no soltó prenda con quién.

Lo cierto es que todo hace pensar que esta nueva apuesta al casamiento sería con Flor, ya que si bien Jelinek la llama 'mejor amiga', lo cierto es que conviven en su casa de Nordelta, llevan una vida de pareja y generalmente viajan juntas por el mundo. Y aunque habitualmente se mantiene misteriosa, hace poco aseguró “no quiero hablar de mi vida privada, pero no estoy sola”.

En tanto, en las últimas semanas posteó una imagen en su cuenta de Instagram que despertó rumores de embarazo, lo que encajaría a la perfección con los planes de formar una familia. No obstante, ante las consultas de la prensa sobre un posible embarazo, Karina Jelinek se limita a responder evasiva, al menos hasta ahora, que “Es su sueño desde siempre” y que ya lo ha intentado con una anterior pareja. Por otro lado, en el último tiempo trascendió que no descarta hacerlo por la vía natural aunque lo está evaluando con su médico que la acompaña en el proceso.

Por último, antes de abordar el avión que la trajo a Buenos Aires los enviados de PrimiciasYa le consultaron sobre la parte laboral. Y si bien no quiso dar muchos detalles, la realidad es que una muy famosa productora le ofreció hacer el reality de cómo es el proceso para ser mamá mientras está en pareja con otra chica, siguiendo un poco la línea de lo que fue Siendo Pampita. ¿Será que se viene Siendo Karina Olga próximamente?

