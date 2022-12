Karina Jelinek y su sensual producción de fotos en Punta del Este

Jelinek estuvo caminando por la Ruta 10, a la altura de Punta Piedras, donde se encontró allí con su amigo él le tomó una serie de fotos con su teléfono celular.

Se trató de una súper producción maquillada, con tres cambios de ropa, y luciendo espléndida desde la arena del exclusivo balneario uruguayo.

PrimiciasYa registró en imágenes ese momento y captó también cuando Karina tuvo un pequeño descuido al momento de la producción, donde se le escapó una lola, quedando al descubierto.

Karina lució su escultural figura disfrutando a pleno del sol, arena y mar del destino turístico que eligen los famosos.

Cinthia Fernández cruzó a Karina Jelinek por hablar de la maternidad en El Hotel de los Famosos

Karina Jelinek ingresó como huésped en el reality El hotel de los famosos y en su primera noche le confirmó a Majo Martino que está muy cerca de ser mamá. En Momento D compartieron este fragmento del programa y Cinthia Fernández cuestionó a la modelo por como trato el tema.

“¿Es un ámbito para decirlo? La felicito un montón porque va a ser el mejor paso de su vida, pero no me parece un ámbito para decirlo porque después se quejan de que nosotros los periodistas –bueno yo no soy periodista- pero los que trabajamos de panelistas hablamos de que va a ser mamá o de que está en pareja y demás; y después nos atacan fuerte del otro lado”, lanzó la panelista de manera contundente.

“No me parece el ámbito. En un momento dice ‘lo dejo a tu criterio’ y medio que hace un chiste con un tema que me parece serio. Y sí le dio un toque de ternura al final cuando dice ‘voy a formar una familia’ y me dio un poco de pena cuando dijo ‘ya no me voy a quedar sola’”, cerró Cinthia sin vueltas.