Karina La Princesita reveló su mayor padecimiento a causa de sus problemas de salud mental

“Públicamente recibí muchos mensajes diciéndome cosas como ‘qué bueno que lo cuentes porque a mí me pasa’ y no me di cuenta. Por ahí, no estamos tan acostumbrados a hablarlo tan abiertamente", continuó.

"Y también muchos juzgábamos cuando te decían de ir al psiquiatra y tomar medicación. Yo decía ‘ya está. Estoy para el manicomio, y no es así’ Haberlo leído a Ale (Sanz) también me hizo bien, porque llegas a pensar: ‘qué pasa conmigo’”, agregó la artista.

Y sobre las primeras alertas que le dio el cuerpo, recordó: “Yo me asustaba. Cuando me agarraba ansiedad, no sabía lo que era y pensaba que me iba a agarrar un ACV y me iba a morir. Hasta que me dijeron que era ansiedad, algo de la cabeza que te hace pensar que te va a agarrar algo y no es así. Ahí me tranquilicé, pero yo pensaba que tenía otra cosa de salud y no que era algo de salud mental".

"Con el tiempo, las cosas que te pasan te las tomás de otra manera. A mí se me hacían muchos derrames en los ojos como parte de los nervios y todo eso. Y ahora, trato de tomarme las cosas con calma, entendiendo cuáles son tus prioridades en la vida", remarcó Karina La Princesita.

Y cerró: "Lo material va y viene. Más que nada, lo que uno arrastra también es la vida que llevó, que -de repente- te deja heridas que si no las sanas, tu vida es una mier”.

karina la princesita.jpg

La inesperada reacción de Coti Romero en medio de los rumores de romance entre El Conejo y Karina La Princesita

Después de que surgieran rumores de romance entre Alexis 'El Conejo' Quiroga y Karina La Princesita, Coti Romero, la ex del ex participante de Gran Hermano 2022, se mostró muy simpática con la cantante.

Resulta que el domingo en la entrega de los premios Martín Fierro 2023, a la cantante de cumbia se la vio muy cerca de el Cone y desde ese día se cree que ellos estarían iniciando una historia de amor.

Sin embargo, tanto Coti como Karina coincidieron en la fiesta Bresh y ambas posaron abrazadas en una foto. La correntina compartió la imagen en una de sus historias de Instagram y escribió: “Te amo, @kariprinceoficial”.

La artista, por su parte, reposteó esa foto en sus redes sociales, lo que indicaría que entre las chicas hay super buena onda y como escribió la influencer Pochi, de Gossipeame: "la Princess no se fue con el Cone”.